Nach dem Schockmoment der 1. FCS II und Merchweiler nun im Doppelpack

Bei der Erstaustragung war es zu einem Schockmoment gekommen, als Saarbrückens Lukas Feka mit dem Kopf gegen die Schulter von Merchweilers Innenverteidiger Lucas Becker prallte und vom Gegenspieler dann die Zunge aus dem Hals gezogen bekam. "Das war eine total unglückliche Situation, die natürlich so niemand sehen will. In so einem Schreckmoment zählt nichts anderes als die Gesundheit", erinnert sich Merchweilers Trainer Martin Peter an diese bangen Minuten zurück.

Nun kommt es also nach dem Spielabbruch von damals zum zweiten Anlauf. "Die Saarbrücker haben aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt und sind aktuell natürlich gut drauf. Von daher erwartet uns in Saarbrücken eine extrem schwere Aufgabe. Unser Ziel bleibt der Klassenverbleib. Wir konnten bislang meist gute Leistungen bringen und auch stets etliche Chancen herausarbeiten, belohnen uns aber meist nicht in Form von guten Ergebnissen dafür", meint Peter. Ein Beispiel dafür sei im letzten Heimspiel das 2:2 (2:1) gegen den SC Reisbach gewesen, als man im Verlauf der zweiten Halbzeit eine Fülle an Chancen nicht nutzen konnte, um dann in der Nachspielzeit noch das 2:2 durch Jan Demmerle zu kassieren. Auch beim 3:3 (2:1) bei der DJK Ballweiler-Wecklingen sei mehr möglich gewesen. Dort habe man es mehrfach versäumt, den zwischenzeitlichen Vorsprung von einem Tor auf vorentscheidende zwei Treffer auszubauen. Das Ende des Liedes sei dann der späte Ausgleich durch Nico Bleymehl gewesen. Merchweilers Trainer erinnere sich aber noch aus einem weiteren Grund "äußerst ungerne" an das Spiel in Ballweiler zurück. "Dort hat sich Nico Veeck einen Adduktorenriss zugezogen und mittlerweile seine Laufbahn beendet. Nico war bei uns im zentralen Mittelfeld ein Spieler, der stets sehr viel bewegt hat und dessen Verlust eine Lücke hinterlassen hat", sagt Peter.

Nach dem Spiel in Saarbrücken geht es für beide Mannschaften am Sonntag am 13. Spieltag gleich mit der nächsten wichtigen Partie weiter: Der 1. FCS II empfängt dann um 17 Uhr den Tabellenvorletzten SV Bliesmengen-Bolchen. Und der SV Merchweiler hat bereits um 15.30 Uhr in einem hochbrisanten Duell den 15. FC Rastpfuhl zu Gast. "Klar: Da wollen wir unbedingt etwas machen und die drei Punkte zuhause behalten. Gerade die Heimspiele sind enorm wichtig für uns. Und wenn dann noch ein direkter Konkurrent kommt, zählt es natürlich erst recht doppelt", weiß Merchweilers Trainer.