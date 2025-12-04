Sascha Helmberger hängt eine weitere Saison als Übungsleiter des SV Sulzbach/Donau dran. – Foto: Felix Schmautz

Nach dem Rückzug: Sulzbach setzt auf Kontinuität Chefcoach Sascha Helmberger und Co-Trainer Moritz Böhmer stehen auch nächste Saison auf der Kommandobrücke – dann in der Kreisklasse?

Der SV Sulzbach/Donau, 2022 noch Vizemeister der Bezirksliga Süd, zog sich diesen Sommer freiwillig aus der Kreisliga zurück und legte in der A-Klasse einen Neustart hin. Dieser darf als geglückt bezeichnet werden. Die neuformierte Mannschaft hat noch kein Saisonspiel verloren (14/4/0) und klopft als Tabellenführer der A-Klasse 1 ans Tor zur Kreisklasse. Auch in Sachen Personal gibt es freudige Nachrichten. Wie der Verein am Donnerstag bekanntmacht, hängen Cheftrainer Sascha Helmberger (35) und „Co“ Moritz Böhmer (27) ein weiteres Jahr dran. Auch in der kommenden Saison werden die beiden an der Sulzbacher Seitenlinie stehen. Somit steht das Trainerteam für die Saison 2026/27 frühzeitig fest, was den Verantwortlichen Planungssicherheit gibt.

SVS-Urgestein Sascha Helmberger sagt zu seiner Verlängerung: „Es freut mich wirklich sehr, dass der Verein, die Fans und nicht zuletzt die Spieler geschlossen hinter mir stehen. Der Zusammenhalt im Dorf ist einzigartig und wenn man unseren Zuschauerschnitt, egal ob Zuhause oder gerade auch auswärts anschaut, sucht dies seines gleichen. Alles in allem wurde mir somit die Entscheidung sehr gleich gemacht. Der SVS passt zu mir wie die Faust aufs Auge. Gemeinsam wollen wir unseren Weg erfolgreich fortsetzen und alles in die Waagschale werfen!“



Co-Trainer Moritz Böhmer stößt ins gleiche Horn: „Ich fühle mich in der Mannschaft einfach pudelwohl. Die Zusammenarbeit mit Sascha könnte nicht besser klappen, wir verstehen uns blind. Vor der Saison war durch den Umbruch im Sommer ein großes Fragezeichen dahinter, wie wir diesen bewerkstelligen können. Wenn wir aber weiter gemeinsam an einem Strang ziehen, hat diese Mannschaft und der ganze Verein eine rosige Zukunft vor sich!“







Die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Dominik Schmidl freuen sich sehr, dass das Trainer-Duo weitermacht. In der sechs Termine umfassenden Restrunde will der SV Sulzbach den Aufstieg in die Kreisklasse realisieren. Die Verfolger TV Geisling und FC Rosenhof liegen drei bzw. fünf Punkte zurück, haben aber zwei Spiele weniger absolviert. Folglich zeichnet sich ein spannender Dreikampf bis zum Schluss ab. Am vorletzten Spieltag tritt der SVS in Geisling an.