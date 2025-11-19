Nach dem „rabenschwarzem“ Abend beim TuS Wickrath

Die Szene, die Gianluca Nurra, Trainer des TuS Wickrath, schildert, kann sich wohl jeder Fußballfan nur mit Schaudern bildlich vorstellen: „Der Fuß stand zu 180 Grad in der anderen Richtung, alle Bänder waren beschädigt. Der Fuß musste am Platz noch fixiert werden und der Notarzt musste kommen, um Morphium zu spritzen. Das war wirklich Horror“, beschreibt Nurra den Vorfall in der Nachspielzeit, der die Wickrather Niederlage am Freitag gegen OSV Meerbusch (1:2) zur Nebensache werden ließ.

Der Geschädigte: Wickraths Innenverteidiger Tom Baulig. Ein Gegenspieler war im Zweikampf mit seinem vollen Gewicht auf Bauligs Fuß gefallen. Baulig sei unter Schmerzensschreien zusammengebrochen: „Die Zuschauer auf der Gegenseite sind vor lauter Schock nach hinten geschreckt“, berichtet Nurra. Es seien Minuten voller Bangen gewesen, bis ein Krankenwagen eintraf und der verletzte Spieler ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Spielabbruch habe im Raum gestanden, doch die Mannschaftskapitäne entschieden sich dafür, die finalen Minuten zu Ende zu spielen.

Zuvor war ein anderer Wickrather Verteidiger, Romel Anyomi, bereits verletzt vom Platz gegangen – Verdacht auf Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Und da spielte Wickrath aufgrund einer Roten Karte, die Torjäger Niek Mäder gesehen hatte, bereits in Unterzahl. Mit der heftigen Baulig-Szene kam es also insgesamt knüppeldick für Wickrath, Nurra sprach von einem „rabenschwarzen Abend“. Die erste Diagnose am Wochenende für den 29-Jährigen: Kapselriss und Innenbandriss am Sprunggelenk. Ein MRT soll in dieser Woche weitere Erkenntnisse bringen, doch wird Baulig nicht um eine Operation herumkommen. Auch ein Bruch wurde noch nicht ausgeschlossen. Ein mehrmonatiger Ausfall ist demnach unausweichlich.

Für Wickrath, aktuell Fünfter der Bezirksliga (neun Punkte hinter Platz eins), das sich Chancen im Kampf um die Spitze ausrechnet, ist das ein herber Schlag. „Anyomi und Baulig waren Leistungsträger und bei mir absolut gesetzt. Wenn sie fit sind, spielen sie bei mir jedes Spiel über 90 Minuten. Wenn diese gleichzeitig wegbrechen, kriegst du das nicht Eins-zu-eins ersetzt“, erklärt Nurra. Schon die ganze Saison fehlen außerdem Mohamed Imami (Kreuzbandriss) und Jonas Bihn (Schambeinentzündung), demnach sei sein Kader „dünn besetzt“, betont Nurra.

Das Team muss sich jetzt zusammenraufen. „Ich will nicht jammern. Ich habe den Jungs gesagt: ‚Wir müssen es jetzt im Kollektiv auffangen‘. Wir haben uns im Sommer gut verstärkt, ich bin optimistisch und glaube weiter ans Team“, so der 27-Jährige. Für die vakanten Positionen könne er verschiedene Akteure einsetzen. Für seine Überlegungen kann Nurra zumindest die Spielpause am Wochenende (Totensonntag) nutzen. Für den jungen Trainer, der seine erste Saison als alleiniger Chefcoach absolviert, ist es eine ungewohnte Situation. Am 30. November steht eine Auswärtsfahrt zum TSV Bockum an.