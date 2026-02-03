 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Nach dem Quali-Desaster im Mainzer Jugendfußball ist Lösung in Sicht

Der Ärger im Kreis Mainz-Bingen war groß: Zweistellige Ergebnisse gab es beim Quali-Desaster der Jugend +++ Die Funktionäre räumen Fehler ein - und bieten nun eine Lösung an

von Peter Schneider · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Und schon wieder ein Tor, der Ärger im Jugendfußball war groß - nun sind Besserungen in Sicht. Symbolbild: Mario Luge
Und schon wieder ein Tor, der Ärger im Jugendfußball war groß - nun sind Besserungen in Sicht. Symbolbild: Mario Luge

Mainz-Bingen. Es waren absurde Ergebnisse, die den Jugendfußball im Kreis Mainz-Bingen im Herbst in Unruhe versetzten. Die Qualifikationsrunde für die Kreisliga sorgte oft für Tränen bei Kindern, für Ärger bei Trainern und Eltern. Jetzt reagieren die Funktionäre. Und haben sich eine Lösung überlegt. Zudem soll das „Flex-System“ eingeführt werden.

Alles dazu lest ihr im plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.