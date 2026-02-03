Nach dem Quali-Desaster im Mainzer Jugendfußball ist Lösung in Sicht

Und schon wieder ein Tor, der Ärger im Jugendfußball war groß - nun sind Besserungen in Sicht. Symbolbild: Mario Luge

Mainz-Bingen. Es waren absurde Ergebnisse, die den Jugendfußball im Kreis Mainz-Bingen im Herbst in Unruhe versetzten. Die Qualifikationsrunde für die Kreisliga sorgte oft für Tränen bei Kindern, für Ärger bei Trainern und Eltern. Jetzt reagieren die Funktionäre. Und haben sich eine Lösung überlegt. Zudem soll das „Flex-System“ eingeführt werden.

