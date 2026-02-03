Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach dem Quali-Desaster im Mainzer Jugendfußball ist Lösung in Sicht
Der Ärger im Kreis Mainz-Bingen war groß: Zweistellige Ergebnisse gab es beim Quali-Desaster der Jugend +++ Die Funktionäre räumen Fehler ein - und bieten nun eine Lösung an
von Peter Schneider · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Und schon wieder ein Tor, der Ärger im Jugendfußball war groß - nun sind Besserungen in Sicht. Symbolbild: Mario Luge
Mainz-Bingen. Es waren absurde Ergebnisse, die den Jugendfußball im Kreis Mainz-Bingen im Herbst in Unruhe versetzten. Die Qualifikationsrunde für die Kreisliga sorgte oft für Tränen bei Kindern, für Ärger bei Trainern und Eltern. Jetzt reagieren die Funktionäre. Und haben sich eine Lösung überlegt. Zudem soll das „Flex-System“ eingeführt werden.