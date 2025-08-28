Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pedro Allgaier (blaue Spielkleidung) erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für den SC Lahr in Diersheim. – Foto: Stephan Eckenfels
Nach dem Pokalerfolg in Diersheim will der SC Lahr weiter punkten
Der SC Lahr lässt im Verbandspokal nichts anbrennen und gewinnt souverän beim SV Diersheim.
Das nächste Erfolgserlebnis soll das Meisterschaftsspiel beim FC Wolfenweiler-Schallstadt bringen.
Der Fußball-Verbandsligist war beim Pokalspiel in Diersheim stets Herr der Lage und lag am Mittwoch nach 27 Minuten mit 4:0 in Führung. Den standesgemäßen 5:1 (4:1)-Erfolg besiegelten Larsen Naletilic (2), Pedro Allgaier, Nico Gutjahr und Dennis Häußermann mit ihren Treffern. SC-Trainer Sascha Schröder gewährte diesmal Torhüter Eugen Sokolov sowie den Verteidigern Jannis Kalt und Nikolas Zeyer Plätze in der Anfangsformation.