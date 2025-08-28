 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Pedro Allgaier (blaue Spielkleidung) erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für den SC Lahr in Diersheim. – Foto: Stephan Eckenfels

Nach dem Pokalerfolg in Diersheim will der SC Lahr weiter punkten

Der SC Lahr lässt im Verbandspokal nichts anbrennen und gewinnt souverän beim SV Diersheim.

Das nächste Erfolgserlebnis soll das Meisterschaftsspiel beim FC Wolfenweiler-Schallstadt bringen.

Der Fußball-Verbandsligist war beim Pokalspiel in Diersheim stets Herr der Lage und lag am Mittwoch nach 27 Minuten mit 4:0 in Führung. Den standesgemäßen 5:1 (4:1)-Erfolg besiegelten Larsen Naletilic (2), Pedro Allgaier, Nico Gutjahr und Dennis Häußermann mit ihren Treffern. SC-Trainer Sascha Schröder gewährte diesmal Torhüter Eugen Sokolov sowie den Verteidigern Jannis Kalt und Nikolas Zeyer Plätze in der Anfangsformation.

28.8.2025
Toni Nachbar (BZ)