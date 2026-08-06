Nach dem Pokaldebakel: Erlbach will in Wasserburg die Revanche

Ihre Co-Produktion sicherte am Freitag den Sieg gegen Deisenhofen: Wolfgang Hahn (r.) flankte auf Lenny Thiel (l.), der per Kopf traf – Foto: Norbert Herrmann

Der SV Erlbach ist am Freitag (19 Uhr) beim TSV 1880 Wasserburg gefordert, gegen den man noch eine brandheiße Rechnung offen hat. Erst vor wenigen Wochen ging man im Toto-Pokal beim Team von Ex-Profi Florian Heller (u.a. FSV Mainz 05) mit 0:4 unter. Nun geht es in der Bayernliga Süd um die Revanche.

Huber: "Nicht täuschen lassen"

In der Tabelle steht Erlbach nach dem 1:0- Sieg und einer starken Leistung gegen den FC Deisenhofen nach drei Spieltagen mit zwei Siegen gut da, während Wasserburg noch sieglos ist und bereits elf Gegentore kassiert hat. Zudem gab es am Dienstagabend eine herbe 1:6 Schlappe gegen den TSV Buchbach im Pokal. Dennoch warnt Erlbachs sportlicher Leiter Christoph Huber: "Wasserburg ist ein starker Aufsteiger, insbesondere sehr heimstark. Das haben wir ja im Totopokal erlebt. Die aktuelle Tabellensituation spiegelt das noch nicht richtig wider, das ist aus ihrer Sicht einfach ein sehr unglücklicher Start. Davon dürfen wir uns nicht täuschen lassen."

Personelle Lage quasi unverändert

Personell bleibt die Lage beim SVE angespannt. Yannik Seils und Tobias Duxner, die bereits beim Sieg gegen Deisenhofen pausieren mussten, trainieren weiterhin nicht ganz ohne Probleme. Auch Tommy Winklbauer musste zuletzt eine Trainingseinheit aussetzen. "Da muss man heute das Abschlusstraining abwarten", so Huber.