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Nach dem Pokal-Weiterkommen geht es für Lahr in der Liga weiter
Nach dem Pokal-Weiterkommen gegen Singen steht der SC Lahr vor dem Heimspiel gegen Laufenburg
von Toni Nachbar und Matthias Konzok (BZ) · 04.04.2026, 03:35 Uhr · 0 Leser
Mick Keita (blaue Spielkleidung) erzielte gegen die Singener und ihren Torhüter Josip Barjasic die zwischenzeitliche 1:0-Führung für den SC Lahr. – Foto: Sebastian Barthmes
Der SC Lahr bejubelt den Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals. Im Heimspiel gegen den SV 08 Laufenburg will die Schröder-Elf auch in der Fußball-Verbandsliga wieder in die Erfolgsspur finden.
Nach drei enttäuschenden Ergebnissen in der Liga hat das Weiterkommen im Pokal-Viertelfinale gegen den Oberligisten Türkischer SV Singen am vergangenen Mittwoch den Lahrer Fußballseelen enorm gutgetan. Der Trainer des SC Lahr, Sascha Schröder, sagte nach den aufreibenden 120 Minuten beim 1:1 nach Verlängerung gegen den höherklassigen Gegner vom Hohentwiel: "Es ist für uns schon sehr gut, dass wir in dieser Saison noch einem besonderen Highlight entgegenfiebern dürfen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.