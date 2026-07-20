Nach dem Pokal-Wahnsinn: Lam startet gehen Luhe-Wildenau Landesliga Mitte, 1. Spieltag - Dienstag: Die Nordoberpfälzer müssen die Reise in den Bayerischen Wald mit dezimiertem Kader antreten von Florian Würthele · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Letzte Saison entschied die SpVgg Lam beide Duelle mit Luhe-Wildenau für sich. Dieses Mal droht allerdings Christian Mühlbauer (schwarzes Trikot) auszufallen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte die SpVgg Lam am vergangenen Wochenende. Im schwäbischen Bobingen sah sich die Elf von Trainer Lorenz Kowalski bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Das Ausscheiden aus dem Verbandspokal schien in Stein gemeißelt. Was folgte, war ein geniales Comeback der „Osserbuam“, die mit Toren in der fünften und siebten Minute der Nachspielzeit das Spiel noch in einen 5:4-Sieg umbogen. „Daraus erhoffen wir uns einen positiven Push für den Saisonstart“, schlägt Kowalski den Brückenschlag zum ersten Saisonspiel in der Landesliga Mitte. Dazu gastiert am Dienstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) der SC Luhe-Wildenau am Fuße des Ossers – zweifelsohne eine unbequeme Auftaktaufgabe für den Vorjahresdritten aus Lam. Die Gäste peilen den obligatorischen Auswärtspunkt an, haben allerdings Personalsorgen.



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Auch wenn das Pokalspiel viel Kraft gekostet hat, erhoffen wir uns trotzdem einen positiven Push für den Saisonstart. Mit Luhe-Wildenau wartet auf uns eine unangenehme erste Saisonaufgabe. Der Gegner zählt für mich nach wie vor zu den stärksten Mannschaften der Landesliga Mitte. Trotzdem wollen wir natürlich alles dafür investieren, um einen erfolgreichen Saisonstart zu haben.“



Personalien: Die Osserbuam müssen neben Kreuzbandriss-Patient Moritz Mühlbauer auf Tobias Adam verzichten. Der Neuzugang fehlt studiumsbedingt. Hinter dem Einsatz von Christian Mühlbauer steht noch ein Fragezeichen. Der Co-Spielertrainer hat eine Blessur an der Achillessehne.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „In Lam haben wir direkt eine weite Auswärtsfahrt sowie eine richtig starke und eingespielte Mannschaft, auf die wir treffen. Lam ist für mich auch heuer wieder eine Mannschaft, die mit Sicherheit vorne mit dabei sein wird. Wir wollen in Lam eine disziplinierte und konzentrierte Leistung abliefern, den Gegner ständig unter Druck setzen und auf jeden Fall versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen.“



Personalien: Die personelle Lage bei den Nordoberpfälzern ist etwas angespannt, da aus unterschiedlichen Gründen Julius Richter, Caner Gümüsbas, Moritz Plößl, Felix Diermeier und Paul Weidhas sicher ausfallen werden. Zudem steht aufgrund von Krankheit hinter dem Mitwirken von ein bis zwei weiteren Spielern noch ein Fragezeichen.



