Nach dem Pokal-Aus will Küntzeler gegen Konzen drei Punkte für Haaren Vorbericht

Fußball-Bezirksliga: Die DJK FV Haaren will ihre kleine Heimserie fortsetzen. Der TV Konzen möchte endlich seinen Auswärtsfluch besiegen.

Das Ziel bei der DJK FV Haaren ist eindeutig: Über Weihnachten will der Fußball-Bezirksligist über dem Strich stehen. Derzeit beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz, den der VfR Würselen bekleidet, vier Punkte. Dass die Mannschaft von Trainer Frank Küntzeler in der vergangenen Woche im Achtelfinale des Kreispokals beim A-Ligisten SC Kellersberg mit 1:2 ausschied, soll die Zuversicht nicht trüben. Zumal die beiden letzten Heimspiele gegen den Tabellenführer Germania Eicherscheid und den Tabellenzweiten Kohlscheider BC gewonnen wurden.

„Im Pokal haben wir Jüngere spielen lassen, die auch mal zum Zuge kommen sollten. Es hat leider nicht funktioniert“, sagt Küntzeler rückblickend. Das Aus gegen den klassentieferen Gegner hat schon wehgetan. Gegen den nächsten Gegner in der Liga, TV Konzen, soll nun wieder die bestmögliche Elf auflaufen. Konzen ist aktuell Zehnter und hat vier Punkte mehr als Haaren auf dem Konto. „Sie verfügen über eine fitte und gut organisierte Mannschaft“, sagt Küntzeler. Auf dem großen Platz in Haaren könne das schnelle Umschaltspiel der Eifeler gefährlich werden. Vor allem der zurückgekehrte Stürmer Nico Felser bereichere die Konzener Offensive, so der Haarener Coach.

Obiorah kommt zurück

Küntzeler sieht seine Mannschaft schon unter Druck. Denn sie braucht dringend weitere Punkte, weil eben auch die Konkurrenten im Tabellenkeller Zähler gesammelt hätten. Küntzeler erwartet den TV Konzen schon etwas anders als die Mannschaften, die sein Team geschlagen hat (Eicherscheid, Kohlscheid und Erkelenz). Mit Peter Szczyrba und Anthony Obiorah, die zuletzt fehlten, gewinnt der Haarener Trainer vorne wieder Optionen dazu.

„Wir befinden uns weiterhin im Prozess, sind aber schon viel stabiler geworden“, sagt Küntzeler, der die Haarener Mannschaft nach drei Spielen von Jürgen Lipka übernommen hatte. In einigen Spielen sei für sein Team mehr drin gewesen. Jetzt brauche es einfach auch mal ein weiteres Erfolgserlebnis.

Nach dem Spiel gegen Konzen fahren die Haarener am nächsten Spieltag noch zum FC Roetgen, der aktuell auf dem letzten Platz steht. „Wir dürfen keins von den beiden Spielen verlieren, wollen vier oder sechs Punkte holen“, gibt Küntzeler die Zielsetzung vor. Im Idelfall hätte er gerne zwei bis drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. „Wir werden uns dann in der Winterpause frühzeitig und gezielt vorbereiten“, sagt der Coach, damit die DJK FV Haaren die Klasse hält.

Der TV Konzen will beim Gastspiel in Haaren endlich seinen Auswärtsfluch besiegen, denn bisher gingen alle fünf Partien auf des Gegners Platz verloren. „Es ist schwer zu erklären, woran es liegt“, sagt Trainer Mathias Kaulartz. Vielleicht liege es an der Konzentration. Zu Hause zeigt der TV jedenfalls ein ganz anderes Gesicht. „Wir müssen die individuellen Fehler auswärts vermeiden, dann können wir was holen“, sagt der Coach.

Kaulartz freut sich schon sehr auf den Dezember. Denn nach dem Gastspiel in Haaren geht es in der Liga noch in den Derbys nach Eicherscheid und zu Hause gegen Roetgen. Dazwischen liegt das Achtelfinale im Kreispokal beim A-Ligisten SV Rott – ebenfalls ein spannendes Derby. Sollten die Konzener weiterkommen, ginge es danach gegen den Haaren-Bezwinger Kellersberg, auch ein A-Ligist. Das Halbfinale ist also in dieser Saison durchaus drin für den TV Konzen.

Der Fokus ist aber zunächst auf Haaren ausgerichtet. Das letzte Ligaspiel vor zwei Wochen gegen Kuckum gewann Konzen souverän 4:0. Ein Punkt in Haaren ist das Minimalziel, das Kaulartz ausgibt. Sein Team musste sich zweimal erst in der Nachspielzeit geschlagen geben. In Mariadorf und gegen Oidtweiler, wo es selbst erst in der 95. Minute den Ausgleich erzielt und dann postwendend das zweite Gegentor kassiert hatte. Der Stimmung in der Mannschaft habe das aber keinen Abbruch getan. „Wir haben eine super Trainingsbeteiligung.“ Allerdings nimmt Kaulartz seine Spieler jetzt auch in die Pflicht, für positive Ergebnisse zu sorgen.

Chancen kreieren

In der Beobachtung des Konzener Trainers haben die Haarener in den letzten Spielen sehr tief und diszipliniert gestanden. „Da müssen wir für Druck sorgen und Chancen kreieren sowie mit einer hundertprozentigen Einstellung in das Spiel gehen“, sagt Kaulartz. Ob es dann für den ersten Auswärtspunkt oder sogar drei reicht? Frank Küntzeler, der laut Kaulartz die Konzener Mannschaft sehr gut kennt, und dessen Spieler werden etwas dagegen haben.

Die Spiele des 13. Spieltags: Eicherscheid - Richterich, Kuckum - Roetgen (beide So., 14.30), Haaren - Konzen, Ay-Yildiz Spor Hückelhoven - VfR Würselen, Mariadorf - Hilfarth, Oidtweiler - Bergrath (alle So., 15 Uhr), SG Stolberg - Erkelenz (So., 15.30)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de