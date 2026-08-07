Nach dem Pflichtspielauftakt wartet der nächste Härtetest Der TuS Bersenbrück richtet den Blick bereits über den Oberliga-Start hinaus von red · Gestern, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Pflichtspielauftakt ist absolviert, am Freitag beginnt für den TuS Bersenbrück mit dem Oberliga-Start gegen den BSV Rehden der Ligaalltag. Viel Zeit zur Ruhe bleibt der Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks allerdings nicht. Bereits am darauffolgenden Montag wartet die nächste Gelegenheit, sich gegen einen ambitionierten Gegner zu messen.

Am 10. August gastiert der TuS beim FC Eintracht Rheine. Die Partie wird um 19 Uhr auf der Sportanlage des SV Eintracht Neuenkirchen angepfiffen. Der Klub aus Rheine spielt in der Oberliga Westfalen und belegte in der vergangenen Saison den zehnten Tabellenplatz. Damit bietet die Begegnung den Bersenbrückern erneut einen Vergleich auf einem ähnlichen Leistungsniveau. Nach den anspruchsvollen Testspielen der Sommervorbereitung und dem Start in die Pflichtspielsaison erhält die Mannschaft eine weitere Möglichkeit, die unter Vocks eingeübten Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu überprüfen.

Ein weiterer Test für den neuen TuS Für Bersenbrück steht dabei nicht allein das Ergebnis im Mittelpunkt. Nach dem personellen Umbruch im Sommer und der Einführung einer neuen Spielidee bleibt die Entwicklung der Mannschaft ein zentraler Aspekt der ersten Saisonwochen. Die Partie in Neuenkirchen fügt sich deshalb in die Vorbereitung des neuen Oberliga-Teams ein, obwohl die Saison zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hat. Gegen Rheine kann der TuS weitere Erkenntnisse sammeln und den eingeschlagenen Weg unter Wettkampfbedingungen fortsetzen.