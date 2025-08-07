Nach dem Modell Attaching: SVA Palzing will die Klasse halten

Der SV Ampertal Palzing startet nach zwei Jahren Kreisliga-Fußball wieder in der Bezirksliga. Trainer Mehmedovic kennt diese Situation nur zu gut.

Nach dem Erfolg in der Relegation blieb dem Club aus dem Ampertal kaum Zeit zum Feiern – vielmehr galt es, schnell eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die neue Spielklasse vorzubereiten. Ob und wie schnell die Palzinger im Bezirksliga-Alltag Fuß fassen, wird sich zeigen.

Es klingt wie aus dem Fußball-Märchenbuch: Am Tag des 100-jährigen Bestehens ist dem SVA Palzing die Rückkehr in die Bezirksliga Nord gelungen.

Trainer Enes Mehmedovic bringt Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen mit. Vor drei Jahren führte er den BC Attaching über die Relegation in die Bezirksliga – und sicherte dort trotz kurzer Vorbereitung den Ligaverbleib. Diese Konstellation dient als Blaupause für das Projekt Klassenerhalt der Palzinger.

Im August muss der SVA den Ausfall wichtiger Akteure kompensieren. So wird unter anderem der spielende Co-Trainer Mirnes Gurbeta zu Beginn fehlen. Noch schwerer wiegt der dauerhafte Abgang von Louis Goldbrunner. Der zentrale Mittelfeldspieler, der in der Vorsaison mit seiner Präsenz das Zentrum dominierte, läuft künftig für Ligarivale SE Freising auf.

Von dort wechselten wiederum Liam Russo und Andrej Valdivia nach Palzing. Weitere Zugänge sind Laurentino Contu und Mateja Kostic (beide aus der U19 des SEF) sowie Michael Tafelmaier (U19 der SpVgg Landshut). Sie sollen in der Bezirksliga von erfahrenen Spielern wie den Radlmaier-Brüdern Fabian und Marcel geführt werden.

Im Angriff ruhen die Hoffnungen erneut auf dem eingespielten Sturmduo Ivan Rakonic und Dominic Schermbach. Rakonic erzielte in der Aufstiegssaison 18 Tore und hat bereits Bezirksliga-Erfahrung gesammelt. Schermbach traf achtmal.

Der Saisonstart muss klappen

Der Aufsteiger geht mit einem eingespielten Kader in die Saison. Mehmedovic setzt darauf, den Verlust von Goldbrunner im Kollektiv aufzufangen. Klar ist jedoch: Der Start in die Saison wird entscheidend. Gelingt es den Palzingern, die personell angespannte Anfangsphase gut zu überstehen, ist der Klassenerhalt ein realistisches Ziel.

Der Verein hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er besonnen handelt – und kleine Rückschläge nicht gleich zur Krise werden lässt. Mehmedovic jedenfalls ist überzeugt, dass der SVA auch in der Bezirksliga bestehen kann – so wie einst der BC Attaching.