Nach dem Meistertitel nun auch Amateur des Jahres?

Sämtliche Infos zur Wahl "Amateure des Jahres" gibt es bei fussball.de. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 5. Juni, um 12 Uhr. Der elfköpfigen Jury gehört unter anderem der Sportdirektor der Deutschen Männer-Nationalmannschaft, Rudi Völler, an. Insgesamt waren in der Bewerbungsphase 357 Bewerbungen eingegangen. Die saarländischen Hoffnungen auf einen Sieg vereint Diana Fröhlich vom FC Bierbach. Sie hatte im Jahr 2020 in Bierbach die Frauenmannschaft gegründet und gehört auch noch im Alter von mittlerweile 40 Jahren zu den absoluten Leistungsträgerinnen auf dem Platz. Die sportlichen Erfolge vom Titelgewinn in der Bezirksliga bis hin zur aktuellen Meisterschaft in der Verbandsliga sind aber nur die eine Seite der Medaille. Fröhlich will schließlich nicht nur ihre Spielerinnen Saison für Saison sportlich weiterentwickeln - was ihr stets gut gelingt - sondern setzt auch darüber hinaus ganz stark auf die Tugenden Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl, absoluten gegenseitigen Respekt und Vertrauen. Außerdem sind die Bierbacherinnen für ihre faire Spielweise und dem sportlich fairen Anerkennen von Schiedsrichterentscheidungen bekannt. Letztlich sind die Fußballerinnen aus dem Hechlertal nicht nur der große Stolz ihres Vereins, sondern auch ein absolutes Vorbild in Sachen Frauenfußball in der gesamten Region. Fröhlich hofft nun darauf, "für meine Mädels diese Wahl gewinnen zu dürfen". Dies würde den Frauenfußball in Bierbach noch ein weiteres Stück nach vorn bringen - aber so oder so bleibt Fröhlich ein absolutes Vorbild.