"Nach dem letzten Spiel in den Flieger Richtung Mallorca"

Foto: SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten

Die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten hat die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisliga A4 Schwarzwald/Zollern perfekt gemacht. Trotz einer eigenen Niederlage reichten die konstant guten Ergebnisse der vergangenen Monate, um den Aufstieg in die Bezirksliga vorzeitig abzusichern. Trainer Marc Miller zieht Bilanz über ein funktionierendes Kollektiv und richtet den Blick bereits auf die künftigen Aufgaben.

Die endgültige Entscheidung im Titelrennen fiel schlussendlich unerwartet abseits des eigenen Rasens, was der Erleichterung und Freude im Lager des neuen Meisters jedoch keinen Abbruch tat. Nachdem die Spielgemeinschaft unter der Woche eine Gelegenheit zur vorzeitigen Entscheidung verpasst hatte, profitierte sie am Folgetag von einem Patzer der Konkurrenz.

„Da wir leider am Donnerstag in Denkingen durch die Niederlage nicht die Meisterschaft fix machen konnten, wurden wir dann durch die Niederlage von Benzingen am Freitagabend Meister“, berichtet Marc Miller gegenüber FuPa über die Stunden des Erfolgs. Nach der Gewissheit schaltete der Verein sofort in den Feiermodus: „Nachdem das Ergebnis feststand, haben sich alle spontan getroffen, um die Meisterschaft zu feiern. Die große Feier fand dann bei der Wimpelübergabe am Samstag statt.“

Ein selbstbewusst formuliertes Saisonziel findet seine Erfüllung

Der Triumph ist das Resultat einer von Beginn an ambitionierten Ausrichtung, mit der der Trainer in die Spielzeit gegangen war. Obwohl die Mitkonkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze enormen Druck ausübten, verlor das Team den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu keinem Zeitpunkt. „Wir sind durchaus selbstbewusst in die Saison gegangen und haben als Ziel den Aufstieg ausgerufen. Wir wussten aber, dass das keine einfache Aufgabe werden würde, da wir starke Konkurrenten mit gleichen Ansprüchen in der Liga haben“, erklärt Marc Miller die Ausgangslage.

Das vorzeitige Erreichen des Ziels sorgt für große Genugtuung: „Dass wir vorzeitig Meister werden konnten, ist natürlich eine schöne Sache, die wir uns mit unseren konstant guten Ergebnissen auch verdient haben.“

Die nackten Zahlen der meisterlichen Dominanz

Ein Blick auf das aktuelle Klassement untermauert die Vormachtstellung des Spitzenreiters ein Spiel vor dem Saisonende. Nach 25 absolvierten Partien weist die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten uneinholbare 60 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 19 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem herausragenden Torverhältnis von 94:30 ließ die Spielgemeinschaft die Konkurrenz hinter sich.

Der direkte Verfolger, der TSV Benzingen, belegt nach ebenfalls 25 Spielen mit 52 Punkten den zweiten Rang. Benzingen weist eine Statistik von 17 Siegen, einem Unentschieden und sieben Niederlagen bei einem Torverhältnis von 88:39 auf, kann den Tabellenführer am letzten Spieltag jedoch nicht mehr einholen.

Das funktionierende Kollektiv und die Stärke in den Spitzenspielen

Den entscheidenden Ausschlag im packenden Meisterrennen gab letztlich die Homogenität des Kaders, der über Monate hinweg verlässlich agierte und personelle Rückschläge kompensieren konnte. Zudem erwies sich das Team in den direkten Duellen mit den Mitkonkurrenten als absolut nervenstark. „Wir leben als Mannschaft vom Kollektiv und waren über die gesamte Saison gesehen nicht von einem einzelnen Spieler abhängig. Zudem haben wir einen breiten Kader, mit dem wir Ausfälle oder Verletzungen immer sehr gut auffangen oder in engen Spielen auch von der Bank Qualität nachlegen konnten“, analysiert Marc Miller die Erfolgsfaktoren.

„Der Kader gepaart mit der Konstanz, die wir über die ganze Saison an den Tag gelegt haben, war unser Trumpf. Auch teils nicht so gute Spiele konnten wir ergebnistechnisch für uns entscheiden. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war, dass wir über die gesamte Saison alle Topspiele für uns entscheiden konnten und in den direkten Duellen immer als Sieger vom Platz gegangen sind.“

Taktische Variabilität und die beste Defensive der Liga

Sportlich bestach der Meister durch eine enorme Unberechenbarkeit im Angriffsspiel und eine extrem sattelfeste Abwehrreihe, die sich konsequent gegen den Ball bewegte. Hinzu kam die bemerkenswerte Moral der Spieler, die sich auch von Rückständen nicht aus dem Konzept bringen ließen. „Wir haben einen sehr ausgeglichenen und großen Kader und konnten auch immer wieder gegen müder werdende Gegner frischen Wind und Qualität von der Bank ins Spiel bringen. Zudem haben die Jungs immer wieder Moral bewiesen und Rückstände oder Rückschläge sehr gut weggesteckt und die Spiele dann doch noch gedreht“, lobt der Trainer die Tugenden seines Teams.

„Wir sind offensiv sehr schwer ausrechenbar, da wir viele Spieler haben, die Torgefahr ausstrahlen und nicht von einem Spieler abhängig sind. Zudem stellen wir die beste Defensive der Liga und können sehr konsequent und gut gegen den Ball arbeiten.“

Der finale Spieltag und die geplante Abschlussfahrt nach Mallorca

Bevor nach der Sommerpaue die Vorbereitung auf die veränderten Bedingungen in der höheren Umgebung beginnt, steht für die Spieler die verdiente Belohnung für eine kräftezehrende Spielzeit im Vordergrund. Nach der letzten sportlichen Pflichtaufgabe wird die Truppe gemeinsam die Koffer packen, um den Erfolg im Süden ausklingen zu lassen.

Auf die Frage nach den konkreten Plänen für eine anstehende Reise entgegnet der Coach voller Vorfreude: „Ja, es wird eine Abschlussfahrt geben. Die Mannschaft wird sich nach dem letzten Spiel gegen Spaichingen in den Flieger Richtung Mallorca setzen.“ Dass der Verein den nächsten Schritt gehen und das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga wahrnehmen wird, steht dabei völlig außer Frage. Marc Miller bestätigt dies kurz und unmissverständlich: „Ja, definitiv.“

Hohe Kontinuität im Kader und drei Talente aus der Jugend

Während die Mannschaft dem Saisonfinale entgegenblickt, laufen im Hintergrund die personellen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr bereits auf Hochtouren. Dabei setzt der Verein primär auf Stabilität im bestehenden Gefüge und baut gleichzeitig gezielt Akteure aus dem eigenen Nachwuchs ein.

„Die Planungen für die kommende Saison sind noch in vollem Gange. Aus unserer A-Jugend werden drei Spieler mit Noah Hemmes, Loius Mogg und Matty Wetterer zu uns dazukommen. Zwei Spieler werden nächstes Jahr altersbedingt aufhören, ansonsten bleibt der Kader zusammen“, gewährt Marc Miller Einblicke.

Mit Realismus und Entwicklungsgeist in die Bezirksliga-Saison

Für die künftige Spielzeit 2026/2027 bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz aller berechtigten Euphoriewellen von großer Sachlichkeit und sportlicher Demut geprägt. Im veränderten Umfeld hängen die Trauben ungleich höher, weshalb sich die Mannschaft primär stabilisieren und spielerisch weiterentwickeln möchte.

„Wir freuen uns auf die Bezirksliga-Saison und die Aufgabe. Das Ziel in einer sehr starken Bezirksliga kann nächstes Jahr nur der Klassenerhalt sein. Losgelöst von den Ergebnissen geht es für uns aber auch darum, die positive Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben“, formuliert Marc Miller den Ausblick für die Zukunft.