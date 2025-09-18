 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligabericht
Ist nach dem Rückzug des Regionalliga-Teams zumindest der Spielbetrieb für Julia Reichenberger (r.) & Co. in der zweiten Mannschaft des FSV Hessen Wetzlar gesichert? (Archivfoto) © PeB
Nach dem Knall: Wie geht es beim FSV Hessen Wetzlar weiter?

Teaser RL SÜD Frauen: +++ Der Club zieht sich aus der Frauenfußball-Regionalliga zurück. Wie geht es nun mit den Spielerinnen, dem Cheftrainer und der „Zweiten“ weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen +++

Nach dem großen Knall beim FSV Hessen Wetzlar hat sich der Rauch noch nicht verzogen. Seit Mittwochabend steht fest: Das Kapitel Frauenfußball-Regionalliga ist bei den Domstädtern durch den Rückzug der ersten Mannschaft geschlossen. Vorübergehend, hoffen einige – für immer, befürchten viele, die sich für den Verein auf und abseits der Rasens über Jahre hinweg engagiert haben.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

