Nach dem Knall: Wie geht es beim FSV Hessen Wetzlar weiter?

Nach dem großen Knall beim FSV Hessen Wetzlar hat sich der Rauch noch nicht verzogen. Seit Mittwochabend steht fest: Das Kapitel Frauenfußball-Regionalliga ist bei den Domstädtern durch den Rückzug der ersten Mannschaft geschlossen. Vorübergehend, hoffen einige – für immer, befürchten viele, die sich für den Verein auf und abseits der Rasens über Jahre hinweg engagiert haben.