Nach dem Knall: Wie geht es beim FSV Hessen Wetzlar weiter?
Teaser RL SÜD Frauen: +++ Der Club zieht sich aus der Frauenfußball-Regionalliga zurück. Wie geht es nun mit den Spielerinnen, dem Cheftrainer und der „Zweiten“ weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen +++
Nach dem großen Knall beim FSV Hessen Wetzlar hat sich der Rauch noch nicht verzogen. Seit Mittwochabend steht fest: Das Kapitel Frauenfußball-Regionalliga ist bei den Domstädtern durch den Rückzug der ersten Mannschaft geschlossen. Vorübergehend, hoffen einige – für immer, befürchten viele, die sich für den Verein auf und abseits der Rasens über Jahre hinweg engagiert haben.