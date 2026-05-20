Nach dem Klassenerhalt: SV Ippensen/Wohnste zu Gast in Uphusen

– Foto: Nicole Seidl

Eine schwere Aufgabe wartet auf das Team von Coach Timo Peters: Am Donnerstagabend muss es die SV Ippensen/Wohnste mit dem TB Uphusen aufnehmen. Die Bezirksliga-Partie wird um 19 Uhr von den Unparteiischen auf Uphusener Rasen angepfiffen.

Die SV hat sich am vergangenen Wochenende mit dem 2:0-Sieg gegen Fischerhude den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert und belegt aktuell mit 35 Punkten Tabellenplatz 9. Auch der TB blickt auf einen deutlichen Sieg am vergangenen Spieltag zurück. Mit 4:1 fegten sie die U23 des Rotenburger SV vom Platz. Aktuell ist die Elf von Andre Schmitz mit 58 Punkten Zweiter in der Tabelle. Das Hinspiel zwischen SV und TB entschied ebenfalls Uphusen mit 3:0 für sich.



Dass die SV also nicht als Favorit in die Partie geht, weiß auch SV-Trainer Timo Peters. „Uphusen ist der klare Favorit. Im Hinspiel haben wir wenig Chancen gehabt“, so der Coach. „Da wir den Klassenerhalt sicher haben, versuchen wir alles, um unsere zweite Mannschaft in der Liga zu halten. Wie sich dadurch mein Kader für das Spiel gegen Uphusen zusammensetzt, ist noch fraglich. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir das Spiel nicht einfach hergeben, sondern Uphusen vor eine Aufgabe stellen werden.“