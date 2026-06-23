Nach dem Klassenerhalt: Oberligist schraubt weiter am Kader Bei der TSG Backnang gibt es auch diesen Sommer wieder Zu- und Abgänge. von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die TSG Backnang aus der Oberliga Baden-Württemberg stellt unter Trainer Mario Marinic die Weichen für die neue Saison. Nach mehreren Jahren in der Oberliga verändert sich der Kader der Etzwiesen-Elf erneut deutlich. Sieben Zugänge stehen bereits fest, zugleich verlassen mehrere Spieler und ein Mitglied des Trainerteams den Verein.

Zu den Neuzugängen der TSG Backnang zählen Sidar Demirköprü und Cayan Demirköprü, die beide aus der U19 der SG Sonnenhof Großaspach kommen. Ebenfalls neu im Kader ist Noel Leandro Guerriero von den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Vom VfR Heilbronn wechselt Lukas Böhm nach Backnang, Nick Hellmann kommt vom Oberliga-Konkurrenten Türkspor Neckarsulm. Zudem schließen sich Luca Battista von der TSG Balingen und Max Stumm vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen der Mannschaft an. Dem stehen mehrere Abgänge gegenüber. Luis Sadler verlässt das Trainerteam aus beruflichen Gründen. Auf Spielerseite wechseln Gianni Mollo zum TB Beinstein, Sebastian Gleißner zur SG Weinstadt sowie Mika Müller, Patrick Tichy und Ali Ferati zum FSV Waiblingen. Bei Mark Gashi endet die Leihe, Ayman Mouhssine wird mit unbekanntem Ziel geführt. Thomas Doser beendet seine Laufbahn.