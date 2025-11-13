Nach dem großen Knall in Aschaffenburg: Die Retter sind wieder da

Der große Knall vom Montag hallt noch nach am Schönbusch. Nach einer ausführlichen Analyse am vergangenen Wochenende hat Viktoria Aschaffenburg dann zu Wochenbeginn bekanntgegeben, sich von der kompletten Sportlichen Führung zu trennen: Cheftrainer Aytac Sulu, der Sportliche Leiter Sandro Sirigu und Co-Trainer Dusan Drakulic wurden entlassen . Wie geht`s nun weiter beim Regionalligisten? Bis auf Weiteres, höchstwahrscheinlich bis zur Winterpause, werden die Kicker des SVA von Daniel Soldevilla (39) und Jürgen Bleistein (57) im Trainingsbetrieb und in den kommenden Ligaspielen betreut. Bis zur Winterpause stehen für die Viktoria gegen die SpVgg Greuther Fürth II (15.11.), die SpVgg Hankofen-Hailing (22.11.) und die SpVgg Bayreuth (28.11.) noch drei Partien auf dem Programm.

Daniel Soldevilla und Jürgen Bleistein sind alles andere als Unbekannte am Schönbusch. Beide sprangen in der Vorsaison als Interims-Trainerduo in die Bresche und retteten die Viktoria auf dramatische Art und Weise - Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Eltersdorf - vor dem bitteren Abstieg in die Bayernliga. Die Intention des Vereins ist klar: Das Duo kennt die Gegebenheiten und braucht keine Eingewöhnungszeit.



"Wir wurden am Montag gefragt, ob wir für die Positionen zur Verfügung stehen. Wir haben nicht gezögert, weil wir Viktorianer sind und helfen wollen. Auch wenn wir wissen, dass die Situation derzeit nicht einfach ist. Die ersten Einheiten haben gezeigt, dass die Jungs definitiv kicken können, aber die Köpfe freibekommen müssen. Ich bin optimistisch, dass wir das bis zum Wochenende hinbekommen und auch wieder erfolgreich sein werden", schildert Daniel Soldevilla im Gespräch mit der vereinseigenen Medienabteilung.

Die Köpfe werden er und Jürgen Bleistein schnell freibekommen müssen, stehen doch vorm Winter noch drei extrem wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten auf dem Programm. Vor allem die beiden Begegnungen am Samstag in Fürth und dann das abschließende Heimspiel gegen Hankofen haben absolut richtungweisenden Charakter.