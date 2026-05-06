Nach dem Fußball aus vermeintlicher Langeweile zum NFV dazugestoßen „Drei Fragen an ...“: Susanne Bartels von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

„Drei Fragen an ...“: Susanne Bartels – Foto: Foto: NFV

Sie gehörte zu den erfolgreichsten Immenbecker Frauen im Fußball, schaffte großartige Erfolge. Jetzt gehört sie zum großen Team im Niedersächsischen Fußball Verband (NFV) im Landkreis Stade, wo sie eigentlich schon aufhören wollte. Susanne Bartels beantwortet hier unsere drei persönlichen Fragen.

Du hast früher selber Fußball gespielt, es mit dem TSV Eintracht Immenbeck bis in die Regionalliga geschafft. Was ist dir positiv oder negativ aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben? Positiv auf jeden Fall der Weg bis in die Oberliga. Es ist ein schönes Gefühl, an jedem Aufstieg, von der Kreisliga an, beteiligt gewesen zu sein. Meine Einsätze in der Regionalliga lassen sich an einer Hand abzählen, darum würde ich mich damit nicht schmücken. Der Erfolg war nur möglich, weil wir eine tolle Mannschaft hatten und der Kern über sehr viele Jahre zusammengeblieben ist. Negativ in Erinnerung wird mir leider bleiben, dass ich 2019 das vorläufige Ende des Frauenfußballs in Immenbeck aktiv miterleben musste. Das letzte Spiel war schon sehr emotional.

Was muss sich deiner Meinung nach im Frauenfußball ändern, damit die Entwicklung weiter in die richtige Richtung geht? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass sich die Einstellung zum Mannschaftssport allgemein verändert hat. Oftmals sind andere Termine wichtiger als feste Trainings- oder Spieltermine. Das war bei uns schlussendlich auch ein Grund, warum es nicht mehr weiterging. Außerdem fehlt in vielen Vereinen der weibliche Nachwuchs, was es schwer macht, langfristig eine Mannschaft aufrecht zu erhalten. Ich bin sehr froh, dass wir im Kreis Stade den Frauen verschiedene Spielmöglichkeiten bieten können und die Mannschaftszahlen über Jahre relativ stabil bleiben.