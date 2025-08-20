Nach dem ersten Spieltag steht der erste Kreisliga-A-Absteiger fest

So schnell kann es gehen: Nach dem 1. Spieltag ist für die zweite Mannschaft des Landesligist VSF Amern in der Kreisliga A Kempen-Krefeld Schluss! Der Verein hat die Reserve zurückgezogen und steht deshalb als erster Absteiger fest.

In der Vorbereitung liefen die Spiele bereits gegen das Team aus dem Schwalmtal, dabei hat Amern II in der Kreisliga A lange mitgespielt, insgesamt sogar zehn Jahre. Der Aufstieg gelang 2015/16, seither platzierte sich die Reserve regelmäßig im Tabellenmittelfeld der Liga.

Durch den Rückzug rückt Amern II an das Tabellenende und steigt automatisch am Saisonende ab. Der Hülser SV hat durch die Abmeldung am kommenden Sonntag spielfrei, der FC Hellas Krefeld darf Ende August zuschauen - und ab sofort jedes Wochenende eine Mannschaft im Wechsel.