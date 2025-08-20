Nach dem ersten Spieltag steht der erste Kreisliga-A-Absteiger fest

So schnell kann es gehen: Nach dem 1. Spieltag ist für die zweite Mannschaft des Landesligist VSF Amern in der Kreisliga A Kempen-Krefeld Schluss! Der Verein hat die Reserve zurückgezogen und steht deshalb als erster Absteiger fest.
In der Vorbereitung liefen die Spiele bereits gegen das Team aus dem Schwalmtal, dabei hat Amern II in der Kreisliga A lange mitgespielt, insgesamt sogar zehn Jahre. Der Aufstieg gelang 2015/16, seither platzierte sich die Reserve regelmäßig im Tabellenmittelfeld der Liga.
Durch den Rückzug rückt Amern II an das Tabellenende und steigt automatisch am Saisonende ab. Der Hülser SV hat durch die Abmeldung am kommenden Sonntag spielfrei, der FC Hellas Krefeld darf Ende August zuschauen - und ab sofort jedes Wochenende eine Mannschaft im Wechsel.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr SC Schiefbahn - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
So., 24.08.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Niederkrüchten
So., 24.08.25 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - VfB Uerdingen
So., 24.08.25 15:30 Uhr DJK VfL Willich - TSV Kaldenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Rhenania Hinsbeck
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp
So., 24.08.25 17:00 Uhr TuS Gellep - FC Hellas Krefeld
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Schiefbahn
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Hülser SV - TuRa Brüggen II
So., 31.08.25 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - DJK VfL Willich
So., 31.08.25 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - SC Waldniel
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TuS Gellep
So., 31.08.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Krefeld-Bockum II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Strümp - VfB Uerdingen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - VfR Krefeld-Fischeln II
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - FC Hellas Krefeld
So., 07.09.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SSV Strümp
So., 07.09.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Gellep - TSV Meerbusch III
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - DJK VfL Willich
So., 07.09.25 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Niederkrüchten
So., 07.09.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Hülser SV
5. Spieltag
So., 14.09.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
So., 14.09.25 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
So., 14.09.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
So., 14.09.25 15:30 Uhr SSV Strümp - Hülser SV
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel