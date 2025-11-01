Nach dem Ende einer Ära punkteloser Start für den Nachfolger

Aufgrund des Feiertages Allerheiligen am Samstag, wo im Saarland kein Fußball gespielt werden soll, hatten sechs Mannschaften der Saarlandliga ihre drei Partien für Freitagabend nach vorne gelegt - um nach dem Abpfiff auch noch etwas in Ruhe die dritte Halbzeit genießen zu können. Dies ist sonntags nur schwer möglich, da dann in der Regel sehr viele Spieler, Trainer und Funktionsträger montags wieder arbeiten müssen.

Beim SV Saar 05 Saarbrücken hatte in der Woche vor dem Stadtderby beim SC Brebach Timon Seibert nach 17 (!) Jahren sein Traineramt auf eigenen Wunsch hin niedergelegt. Er bleibt dem Verein allerdings weiterhin als 2. Vorsitzender erhalten. Sein Nachfolger Alexander Stamm durfte bei seiner Premierenpartie in Brebach bis zur 90. Minute zumindest auf einen Teilerfolg hoffen, ehe Shakil Diallo für Salman Kötüz das Brebacher 2:0 und damit die Entscheidung vorbereitete.

Richtig spektakulär ging es auf dem Kunstrasenplatz des SV Bliesmengen-Bolchen zu, wo sich die Gastgeber mit dem SV Hasborn einen offenen Schlagabtausch lieferten, der am Ende auch aufgrund vieler Chancen auf beiden Seiten hätte 5:5 ausgehen können. Als Ralph Smith in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Gäste mit seinem ersten Saisontor mit 2:1 in Führung brachte, roch es nach einem Hasborner Sieg. Doch dann wurde auf der Gegenseite Oliver Schramm im Strafraum gefoult. Paolo Valentini übernahm in dieser schwierigen Drucksituation die Verantwortung und besorgte vom ominösen Punkt aus das gerechte 2:2.