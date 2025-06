Nach dem Elstorf-Abschied: Wie Hartmut Mattfeldt seine Zukunft plant

Immerhin war der Übergang aus Ahlerstedt nach Elstorf nahtlos. Schon im ersten Jahr legte der TSV eine beeindruckende Serie hin und schob sich vorbei am TVV Neu Wulmstorf noch an die Kreisliga-Spitze. Der Höhepunkt der Mattfeldt-Ära war sicherlich der Landesliga-Aufstieg 2020, auch der dortige Klassenerhalt in einem direkten Duell mit dem VfL Westercelle 2023 war einer der größten emotionalen Momente.

In all dieser Zeit hat Mattfeldt viel Herzblut und Leidenschaft in seine Arbeit an der Schützenstraße investiert. Nach all den Jahren an der Seitenlinie möchte sich der Übungsleiter nun zunächst einen eigenen Lebenstraum erfüllen. „Ich wollte schon immer unbedingt nach Australien und reise dort im November für vier Wochen hin“, verrät Mattfeldt. „Ich habe das sonst immer von mir weggeschoben, weil ich da noch alte Schule bin und nicht in der Saison wegfahre.“