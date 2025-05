Nach dem Elferdrama in der Relegation: Das sind die Gründe für den Attachinger Abstieg

Der BC Attaching ist in der Relegation auf dramatische Weise gescheitert. Die Ursachen für den Abstieg sind vielfältig. Droht jetzt ein großer Umbruch?

Attaching – Auf der einen Seite großer Jubel, auf der anderen gesenkte Köpfe. So endete das Elfmeterschießen in der Relegation zwischen dem BC Attaching und dem TSV Siegsdorf. Die Attachinger mussten sich in der Lotterie mit 3:5 geschlagen geben. Damit enden drei Jahre in der Bezirksliga Nord für den Club aus Freising, der in der kommenden Saison in der Kreisliga antreten wird. Coach Stephan Fürst und Co-Trainer Daniele Chezzi werden weiterhin an der Seitenlinie stehen. Das Trainerduo fragt sich, woran es gelegen hat. Die Aufarbeitung der vergangenen Spiele, Wochen und Monate läuft.

Eine Überraschung war der Abstieg der Attachinger nicht. Sie galten vor der Runde als einer der Top-Kandidaten für den direkten Abstieg – und das trotz Platz drei in der Saison 2023/24. Grund: Goalgetter Didier Nguelefack sowie der torgefährliche Abwehrboss Mirnes Gurbeta hatten den Verein verlassen, gleichwertigen Ersatz fand der BCA nicht. Fürst stand in seiner ersten Spielzeit als Cheftrainer vor einer Herausforderung.

„Im Nachgang muss man sagen: Wir haben uns täuschen lassen.“

Dem 39-Jährigen gelang es aber, eine Mannschaft zu formen, die in der Bezirksliga gewinnen kann. Am sechsten Spieltag fuhr der BCA den ersten Saisonsieg ein. Rund um die Winterpause folgte dann die beste Phase: Attaching holte aus fünf Spielen 13 Punkte. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze betrug acht Zähler. Doch mit dem Ende des Höhenflugs startete der Niedergang.