Nach dem Double: Landesliga-Aufsteiger und Trainerteam trennen sich

– Foto: Anni Vivian Heßler

Erst am Sonnabend durfte beim SV Eintracht Elster ausgelassen gefeiert werden. Mit einem 4:0-Erfolg beim SV Pouch-Rösa sicherte sich der Spitzenreiter nach dem Kreispokalsieg in Wittenberg (3:1 im Finale gegen Allemannia Jessen) auch die Meisterschaft in der Landesklasse 4. Nur wenige Tage nach dem Double vermeldet der Landesliga-Aufsteiger überraschende News: Der Verein und das Trainerteam gehen nach der Saison getrennte Wege.

Der SV Eintracht Elster könne "auf eine sehr erfolgreiche Saison 2025/26 zurückblicken", schreibt der Club in seinem Statement. Mit dem Pokalsieg und dem Landesliga-Aufstieg "wurden sportliche Erfolge erzielt, die ihren Platz in der Vereinsgeschichte finden werden", heißt es weiter.

Keine Übereinstimmung in "allen wesentlichen Punkten" der Ausrichtung Und doch wird es eine Veränderung an der Seitenlinie geben. "In intensiven Gesprächen zwischen den Vereinsverantwortlichen sowie dem Trainerteam um Cheftrainer Marvin Richter mit seinen Co-Trainern Marc Richter und Matthias Weber wurde gemeinsam die Situation für die kommende Saison analysiert", schreibt der Verein und weiter: "Dabei wurde deutlich, dass die jeweiligen Vorstellungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung und der Entwicklung des Vereins nicht in allen wesentlichen Punkten übereinstimmen." Deswegen endet die Zusammenarbeit mit dem Saisonende. Zu den FuPa-Profilen: >> Marvin Richter