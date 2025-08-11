Nach dem Dornach-Desaster: Charaktertest für den VfB Hallbergmoos

Die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos sind gegen Karlsfeld gefordert. Doch die Mentalitätsbaustelle scheint größer als gedacht.
Hallbergmoos – Fußball wird nicht nur mit den Füßen gespielt, die Entscheidungen fallen im Kopf. Der VfB Hallbergmoos hat am Dienstag (18.30 Uhr, Stadion am Airport) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld einen Charaktertest zu meistern, nachdem das Team gegen Dornach auf erschreckende Weise Schiffbruch erlitten hat.
Die Hallberger führten am Freitag mit 2:0. Es hätte auch 4:0 stehen können. Nach einem Gegentor brach die Truppe allerdings völlig auseinander und war am Ende mit der 2:4-Blamage noch gut bedient. Dieses mentale Problem mit gigantischen Ausmaßen will Andreas Giglberger nicht kleinreden: „Die Mannschaft ist bei einem kleinen Windstoß umgefallen.“ Die drei Trainer Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer müssen nun erkennen, dass diese Baustelle viel größer ist als gedacht.
Giglberger nennt keine Namen, wird aber deutlich: „Wir schützen die Mannschaft immer, wenn sie unsere Vorgaben umsetzt. Aber das passiert gerade so nicht.“ Derzeit brauche das Team drei, vier Führungsspieler, die nach Rückschlägen vorangehen. Denn in der Nachbetrachtung war die Dornach-Partie mental verloren, als der Gegner den Anschlusstreffer erzielt hatte.
Mit Blick auf das Dienstagsspiel ist es wahrscheinlich, dass die Trainer bei der Aufstellung auf die Charaktere achten. Jonas Mayr, der in der vergangenen Woche zweimal nicht trainieren konnte, dürfte wieder in die Startelf rutschen. Giglberger, der als Spieler ein Mentalitätsmonster ist, hat hingegen noch nicht den Fitnesszustand, um sich selbst aufzustellen. Wer wieder das Vertrauen bekommt, der spielt nach diesem schwarzen Freitag auf Bewährung. Giglberger sagt, dass auf Dauer nur die Akteure Spielzeit bekommen, die sich bei Widrigkeiten dagegenstemmen.
Ein großes Thema ist die Torhüter-Position, nachdem Tobias Heckl zuletzt zwei gebrauchte Tage hatte. „Wir vertrauen ihm und sehen sein Potenzial“, erklärt Giglberger. Heckl soll auch gegen Karlsfeld den Kasten hüten, ist allerdings leicht angeschlagen. Am Wochenende ist er dann privat verhindert. Torwarttrainer David Hundertmark dürfte am Samstag in Garmisch-Partenkirchen im Tor stehen und wäre am Dienstag die Option, wenn es bei Heckl doch nicht gehen sollte. Hundertmark ist so ein Charakter, der vorangeht und dem Team helfen kann.