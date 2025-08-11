Da war die Welt noch in Ordnung: Die Hallbergmooser führten am Freitag gegen Dornach nach 20 Minuten mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer brach die Truppe völlig auseinander. – Foto: Christian Riedel

Nach dem Dornach-Desaster: Charaktertest für den VfB Hallbergmoos Landesliga Südost Karlsfeld Hallbergmoos

Die Landesliga-Fußballer des VfB Hallbergmoos sind gegen Karlsfeld gefordert. Doch die Mentalitätsbaustelle scheint größer als gedacht.

Hallbergmoos – Fußball wird nicht nur mit den Füßen gespielt, die Entscheidungen fallen im Kopf. Der VfB Hallbergmoos hat am Dienstag (18.30 Uhr, Stadion am Airport) gegen den TSV Eintracht Karlsfeld einen Charaktertest zu meistern, nachdem das Team gegen Dornach auf erschreckende Weise Schiffbruch erlitten hat. Die Hallberger führten am Freitag mit 2:0. Es hätte auch 4:0 stehen können. Nach einem Gegentor brach die Truppe allerdings völlig auseinander und war am Ende mit der 2:4-Blamage noch gut bedient. Dieses mentale Problem mit gigantischen Ausmaßen will Andreas Giglberger nicht kleinreden: „Die Mannschaft ist bei einem kleinen Windstoß umgefallen.“ Die drei Trainer Giglberger, Andreas Kostorz und Mario Mutzbauer müssen nun erkennen, dass diese Baustelle viel größer ist als gedacht.

Coach Giglberger mit klarer Ansage Giglberger nennt keine Namen, wird aber deutlich: „Wir schützen die Mannschaft immer, wenn sie unsere Vorgaben umsetzt. Aber das passiert gerade so nicht.“ Derzeit brauche das Team drei, vier Führungsspieler, die nach Rückschlägen vorangehen. Denn in der Nachbetrachtung war die Dornach-Partie mental verloren, als der Gegner den Anschlusstreffer erzielt hatte.