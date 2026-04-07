Nach dem Derbysieg wartet der Liga-Alltag auf Rot-Weiss Essen

So groß die Freude am Samstag über den Derbysieg gegen den MSV Duisburg auch gewesen ist, so schnell muss Rot-Weiss Essen wieder in den normalen Alltag finden – und das schon an den Osterfeiertagen. Denn die Mannschaft von Uwe Koschinat musste schon am Ostermontag eine Trainingseinheit absolvieren, die für gewöhnlich noch als Regeneration dient. Das war ausnahmsweise nicht möglich, denn der Zweitplatzierte der 3. Liga muss schon am Dienstagabend (7. April, 19 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt ran.
Uwe Koschinat ist schon lange im Geschäft, kennt sich vor allem mit dem Liga-Alltag in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands aus. Entsprechend sind ihm bei 38. Spieltagen englische Wochen bekannt und kennt die schnelle Umstellung aufs nächste Spiel, die ihr im Nachgang des Derbysieges mit seinen Führungsspielern vollzogen hat: „Zuallererst ging es noch einmal um die Aufarbeitung des Duisburg-Spiels. Das habe ich mit meiner Führungscrew Klaus Gjasula und Michael Schultz gemacht. Es ist nicht leicht, nach so einem tollen Triumph sofort umzuschalten“, erklärt der RWE-Coach gegenüber RevierSport.
Weiter erzählt Koschinat, dass das gesamte Team dann schon am Ostermontag eine Trainingseinheit absolvieren musste – klar, wenn der Aufstieg gerade jetzt in jeder Hinsicht das Ziel sein muss. Denn aktuell gibt es im Grunde keinen Verein, der über dem Ruhrpott-Club steht. Vor allem nicht der 1. FC Schweinfurt, bei dem RWE am Dienstag (7. April, 19 Uhr) zu Gast ist. Zuletzt musste das Tabellenschlusslicht eine 4:0-Niederlage beim VfL Osnabrück hinnehmen – ein wirklich undankbares Programm für die Schweinfurter. Und trotzdem ist Koschinat davon überzeugt, dass seine Truppe keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen wird: „Ich kann mich auf unsere Spieler in ganz hohem Maße verlassen. Sie werden auch diesen Gegner sehr, sehr ernst nehmen. Trotz alldem hat jedes Spiel auch seine eigene Dynamik.“
Das Hinspiel konnten die Essener an der heimischen Hafenstraße mit 2:1 für sich entscheiden. Der Unterschied: Der 1. FC hat im Grunde nichts mehr zu verlieren. Quasi sicher abgestiegen, kommt ein RWE ins Sachs-Stadion, dass unter Druck steht, steig zu punkten. Uwe Koschinat weiß, was ihn in Schweinfurt erwartet: „Es wird sehr, sehr stark darauf ankommen, dass wir auf den Punkt die gute Balance zwischen Zielstrebigkeit, das Spiel schnell zu entscheiden, und auf der anderen Seite auch dem Wissen, dass das Spiel sehr zäh werden könnte und wir es möglicherweise hintenraus noch drehen müssen, finden“, erklärt er.
n einem erwartet zähem Spiel könnte 54-Jährige auch mal auf Überraschungen setzen: „Wir müssen alle ins Boot holen, und jedem, der mitfährt, klarmachen, dass er eine ganz wichtige Rolle spielen kann.“ Mindestens den Relegationsplatz haben die Essener sicher, denn der SC Verl hat am vergangenen Spieltag gegen die Spatzen aus Ulm Punkte liegen lassen. Ein Sieg würde RWE im Saisonendspurt erheblichen Rückenwind geben.
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