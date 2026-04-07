Nach dem Derbysieg wartet der Liga-Alltag auf Rot-Weiss Essen 3. Liga: Der Derbysieg gegen den MSV Duisburg ist gerade Mal drei Tage her und schon muss Rot-Weiss Essen in der englischen Woche beim 1. FC Schweinfurt ran. von Linus Bien · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

RWE muss auch in Schweinfurt punkten – Foto: Björn Kaisen

So groß die Freude am Samstag über den Derbysieg gegen den MSV Duisburg auch gewesen ist, so schnell muss Rot-Weiss Essen wieder in den normalen Alltag finden – und das schon an den Osterfeiertagen. Denn die Mannschaft von Uwe Koschinat musste schon am Ostermontag eine Trainingseinheit absolvieren, die für gewöhnlich noch als Regeneration dient. Das war ausnahmsweise nicht möglich, denn der Zweitplatzierte der 3. Liga muss schon am Dienstagabend (7. April, 19 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt ran.

Arbeit muss nach dem Derbysieg direkt weiter gehen Uwe Koschinat ist schon lange im Geschäft, kennt sich vor allem mit dem Liga-Alltag in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands aus. Entsprechend sind ihm bei 38. Spieltagen englische Wochen bekannt und kennt die schnelle Umstellung aufs nächste Spiel, die ihr im Nachgang des Derbysieges mit seinen Führungsspielern vollzogen hat: „Zuallererst ging es noch einmal um die Aufarbeitung des Duisburg-Spiels. Das habe ich mit meiner Führungscrew Klaus Gjasula und Michael Schultz gemacht. Es ist nicht leicht, nach so einem tollen Triumph sofort umzuschalten“, erklärt der RWE-Coach gegenüber RevierSport. Heute, 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt Rot-Weiss Essen RW Essen 19:00 live PUSH Weiter erzählt Koschinat, dass das gesamte Team dann schon am Ostermontag eine Trainingseinheit absolvieren musste – klar, wenn der Aufstieg gerade jetzt in jeder Hinsicht das Ziel sein muss. Denn aktuell gibt es im Grunde keinen Verein, der über dem Ruhrpott-Club steht. Vor allem nicht der 1. FC Schweinfurt, bei dem RWE am Dienstag (7. April, 19 Uhr) zu Gast ist. Zuletzt musste das Tabellenschlusslicht eine 4:0-Niederlage beim VfL Osnabrück hinnehmen – ein wirklich undankbares Programm für die Schweinfurter. Und trotzdem ist Koschinat davon überzeugt, dass seine Truppe keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen wird: „Ich kann mich auf unsere Spieler in ganz hohem Maße verlassen. Sie werden auch diesen Gegner sehr, sehr ernst nehmen. Trotz alldem hat jedes Spiel auch seine eigene Dynamik.“