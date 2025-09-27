Nach dem Derby ist vor dem Derby – SFB vertrauen der eigenen DNA

Derweil peilt VfB-Coach Schneider mit seinem Team den zweiten Erfolg auf eigener Anlage an. „Wir arbeiten gerade daran, stabiler zu stehen, denn das ist aktuell unser Schwachpunkt. Zuletzt hatten wir eine Innenverteidigung, die im Schnitt 20,6 Jahre jung war, und deshalb kann noch nicht die große Abgezocktheit vorhanden sein. Offensiv sind wir immer für ein bis zwei Tore gut; wir haben in sechs Spielen 18 Treffer erzielt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit“, erklärt Hildens Trainer. „Tabellarisch sind wir mit einem Punkt nah beieinander. Wir hätten natürlich gerne mehr Punkte gehabt als die aktuellen sieben Zähler, aber die Liga ist dicht zusammen und wir machen uns nicht verrückt. Die Derbys gegen Baumberg waren immer eng und wir werden 103 Prozent geben, dass das Ergebnis am Ende wieder stimmt.“