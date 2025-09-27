Nach dem Derby ist vor dem Derby – SFB vertrauen der eigenen DNA

Nach dem 2:0-Erfolg über den 1. FC Monheim im Stadtderby ist für die Sportfreunde Baumberg (SFB) vor dem nächsten mit Spannung erwarteten Nachbarschaftsduell. Denn am siebten Spieltag der Oberliga Niederrhein reisen die Fußballer der SFB mit großem Rückenwind zum zwölf Kilometer entfernten VfB 03 Hilden (Sonntag, 15.30 Uhr, Hoffeldstraße).
Im ewigen Duell erwarten die Trainer Salah El Halimi und Tim Schneider (VfB) eine Partie auf Augenhöhe, in deren Verlauf Nuancen entscheidend sein werden. „Wir freuen uns auf das Spiel und wollen nach dem großen auch im kleinen Derby gewinnen. Es wird wie immer eine hochintensive und hartumkämpfte Begegnung, in der den Spielern alles abverlangt wird. Wir werden uns definitiv nicht verstecken, sondern unser Spiel durchziehen. Das ist unsere DNA“, erläutert El Halimi, der seit 1981 mit seiner Familie in Hilden lebt und demzufolge ein Auswärtsspiel vor der eigenen Haustür hat. „Die Hildener verfügen über den zweitbesten Angriff der Liga, sodass unsere Restverteidigung und die zuletzt gut funktionierende Viererkette optimal unterstützt werden müssen. Routinier Pascal Weber und der treffsichere Zugang Mohamed Cisse gehören zu den gefährlichsten Sturm-Duos der Liga.“
Die neuformierte Innenverteidigung um Ex-Profi Sertan Yigenoglu sowie Enis Vila überzeugt derzeit in zunehmendem Maße, Linksverteidiger Denis Sitter gehörte im ersten Startelf-Einsatz nach seiner langen Verletzung gegen Monheim zu den Aktivposten. „Besonders für Denis und Enis hat es mich gefreut, denn beide wurde für ihr Engagement im Trainingsbetrieb belohnt und befinden sich auf einem sehr guten Weg“, so El Halimi, der auch André Mandt und Timo Hölscher im Wechselspiel auf der Sechser-Position ein tolles Zeugnis ausstellt. „Das ist eine vorzügliche Entwicklung und ein Lernprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. In Hilden herrscht immer eine besondere Atmosphäre – bisweilen ist es ein Hexenkessel, wo wir die Nerven und einen kühlen Kopf bewahren müssen.“
Das Baumberger Trainerteam lässt sich hinsichtlich der Anfangsformation nicht in die Karten blicken, aber eins ist klar: Es werden Akteure auflaufen, die mit ihrer Routine dem heißen Pflaster gewachsen sind und Derby-Erfahrung mitbringen – wie beispielsweise Keeper Daniel Schwabke, Baris Sarikaya, Robin Hömig oder Louis Klotz. „Wir müssen höllisch aufpassen und benötigen einen guten Plan, um bei den formstarken Gastgebern zu bestehen“, betont der SFB-Coach, der mit seinem Team erst ein einziges Spiel in Hilden seit 2013 gewinnen konnte – der 1:0-Erfolg datiert aus der Meistersaison 2023/24. In der vergangenen Spielzeit verloren die Blau-Weißen unglücklich mit 0:1 an der Hoffeldstraße, als VfB-Keeper Yannic Lenze über sich hinauswuchs. El Halimi bezeichnet den 24-Jährigen als zweitbesten Keeper hinter Schwabke: „Es wird auch ein Duell der Torhüter“, prophezeit der Taktiker, dessen Mannschaft auch den ersten Auswärtssieg in der jungen Saison einfahren möchte.
Derweil peilt VfB-Coach Schneider mit seinem Team den zweiten Erfolg auf eigener Anlage an. „Wir arbeiten gerade daran, stabiler zu stehen, denn das ist aktuell unser Schwachpunkt. Zuletzt hatten wir eine Innenverteidigung, die im Schnitt 20,6 Jahre jung war, und deshalb kann noch nicht die große Abgezocktheit vorhanden sein. Offensiv sind wir immer für ein bis zwei Tore gut; wir haben in sechs Spielen 18 Treffer erzielt, das ist auch keine Selbstverständlichkeit“, erklärt Hildens Trainer. „Tabellarisch sind wir mit einem Punkt nah beieinander. Wir hätten natürlich gerne mehr Punkte gehabt als die aktuellen sieben Zähler, aber die Liga ist dicht zusammen und wir machen uns nicht verrückt. Die Derbys gegen Baumberg waren immer eng und wir werden 103 Prozent geben, dass das Ergebnis am Ende wieder stimmt.“
Am Sonntagabend steht fest, welche Mannschaft einen großen Sprung gemacht hat – oder ob sich die Teams die Punkte geteilt haben.