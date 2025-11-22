Nach dem Debakel von Spelle brennt der HSC auf Wiedergutmachung



Ob das Spiel in den Lüneburger Sülzwiesen oder auf den Plätzen in der Goseburg stattfinden kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest. "Wir hoffen natürlich, dass wir spielen können. Zum einen brennt die Mannschaft nach der Pleite in Spelle auf Wiedergutmachung und zum anderen wäre die Partie die beste Vorbereitung für das Flutlichtspiel gegen Delmenhorst am Freitag kommender Woche", so Malte Bösch.



Dass die Aufgabe in Lüneburg alles andere als leicht werden wird, davon ist der HSC-Coach überzeugt. Schließlich hat sich Heeslingens Gegner innerhalb weniger Wochen in der Liga etabliert und belegt mit derzeit 20 Punkten den neunten Platz. Der Tabellensechste aus Heeslingen hat drei Punkte Vorsprung, muss aber unbedingt punkten, wenn man auf Tuchfühlung zu den Spitzenteams bleiben will.