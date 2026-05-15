Nach dem Debakel: Kästner nimmt seine Spieler in die Pflicht

Die Zäsur der vergangenen Woche war deutlich spürbar. „Unter der Woche gab es Gespräche mit der Mannschaft. Da haben wir intensiv das Spiel ausgewertet und kamen zur Erkenntnis, dass es nicht unser Anspruch sein kann, derart solche Leistungen auf dem Platz abzuliefern“, berichtet Trainer Carlo Kästner. Die deutliche Unterlegenheit in der zweiten Halbzeit von Neugersdorf hat Spuren hinterlassen, die nun durch eine „couragierte Leistung“ getilgt werden sollen. Kästner nimmt seine Akteure für das kommende Heimspiel unmissverständlich in die Verantwortung: Er habe die Woche zum Anlass genommen, „um die Mannschaft auch etwas in die Pflicht zu nehmen, dass wir gegen Pirna-Copitz dreifach punkten.“

Die tabellarische Ausgangslage spricht eine deutliche Sprache, birgt aber auch jene Gefahren, vor denen erfahrene Übungsleiter stets warnen. Der Gast aus Pirna-Copitz rangiert mit lediglich fünf Punkten abgeschlagen am Ende der Sachsenliga-Tabelle. Nach 21 Niederlagen in 25 Partien ist der Gang in die Landesklasse unvermeidlich. Doch Kästner weigert sich, die Partie als bloße Formsache zu betrachten. „Pirna-Copitz, langjähriges Mitglied der Sachsenliga, verabschiedet sich dieses Jahr. Ich gehe aber davon aus, dass wir an diesem Tag erstmal wieder Fußball arbeiten müssen“, so der Coach.

Das Hinspiel, das der RFC mühsam mit 2:1 gewann, dient hierbei als mahnendes Beispiel. Damals sicherten Treffer von Ben-Daniel Schewski und Chris Ben Giesel den Erfolg erst nach hartem Kampf. Für den Sonntag erwartet Kästner eine Rückbesinnung auf die Grundtugenden: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Mannschaft das Ergebnis vom vergangenen Samstag wieder ausbügeln möchte.“