Nach dem Dämpfer: klare Vorgaben

– Foto: Philipp Reichelt

Am 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 empfängt der TuS Sudweyhe den SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Die Ausgangslage scheint klar, doch nach dem jüngsten Punktverlust mahnt Sudweyhes Trainer zur Vorsicht.

Für das Heimspiel gegen Steimbke formuliert Lehmkuhl klare Anforderungen: „Unser Ziel muss am Sonntag sein, über 90 Minuten dominant aufzutreten und dem Gegner kaum eine Chance zu lassen.“ Die Partie dient dabei auch als Gradmesser für die Konstanz seiner Mannschaft: „So wie wir es in Esperke gemacht haben, dass wir eine Halbzeit komplett verschlafen, wirst du in dieser Liga brutal bestraft.“

Nach dem 3:3 beim SV Esperke 1929 sieht Trainer Jan Lehmkuhl seine Mannschaft in der Pflicht. „Ich glaube, wir sind in der Pflicht, drei Punkte zu holen, weil wir etwas gutzumachen haben.“ Vor allem die erste Halbzeit in Esperke wirkt nach: „Gerade in Esperke haben wir zwei Punkte liegen lassen, weil wir eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt haben.“

Die tabellarische Situation spricht zunächst für Sudweyhe, das aktuell auf Rang fünf liegt, während Steimbke als Zwölfter mitten im Abstiegskampf steckt. Doch genau darin sieht Lehmkuhl eine besondere Herausforderung: „Steimbke kämpft ums Überleben, sie stehen mit dem Rücken zur Wand und brauchen Siege.“

Gleichzeitig spart der Trainer nicht an deutlichen Worten, wenn es um die eigene Erwartungshaltung geht: „Wenn wir nicht mit hundertprozentiger Einstellung spielen, den Gegner unterschätzen oder denken, es geht von alleine, dann werden wir böse erwachen.“

Optimismus schöpft Lehmkuhl aus den Leistungen zu Jahresbeginn: „Wenn wir aber so konstant auftreten wie in den ersten Spielen des Jahres, in denen wir unser Spiel konsequent durchgedrückt haben – Ballbesitz, schnelles Gegenpressing, Herausspielen von Torchancen und deren Verwertung – dann sehe ich uns am Sonntag auf der Siegerstraße.“

Dabei bleibt für ihn entscheidend, dass die Grundlagen stimmen: „Die Basics sind die Grundlage, und die müssen die Jungs jedes Mal verinnerlichen. Sonst funktioniert es in dieser Liga nicht.“