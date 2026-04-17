Nach dem Dämpfer

– Foto: Lorena Pietler

Der MTV Engelbostel-Schulenburg will nach der Heimniederlage im Nachholspiel zurück in die Spur finden. Der FC Lehrte reist ebenfalls mit einem Rückschlag an – und braucht Punkte im engen Mittelfeld.

Wenn der MTV Engelbostel-Schulenburg am Sonntag den FC Lehrte empfängt, ist es vor allem ein Spiel der offenen Antworten. Beide Mannschaften gehen mit Niederlagen in den 27. Spieltag – und beide verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen.

Der MTV musste sich zuletzt im Nachholspiel dem TSV Bemerode mit 0:1 geschlagen geben. In der Tabelle steht der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 41 Punkten auf Rang sechs und hält damit Anschluss an die obere Tabellenhälfte.