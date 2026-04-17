Nach dem Dämpfer

Der MTV Engelbostel-Schulenburg will nach der Heimniederlage im Nachholspiel zurück in die Spur finden. Der FC Lehrte reist ebenfalls mit einem Rückschlag an – und braucht Punkte im engen Mittelfeld.
Wenn der MTV Engelbostel-Schulenburg am Sonntag den FC Lehrte empfängt, ist es vor allem ein Spiel der offenen Antworten. Beide Mannschaften gehen mit Niederlagen in den 27. Spieltag – und beide verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen.
Der MTV musste sich zuletzt im Nachholspiel dem TSV Bemerode mit 0:1 geschlagen geben. In der Tabelle steht der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 41 Punkten auf Rang sechs und hält damit Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
Der FC Lehrte wiederum unterlag bereits am Wochenende zuvor dem TuS Davenstedt mit 1:2. Mit 31 Punkten rangiert das Team auf Platz neun und bewegt sich damit in einem dicht gedrängten Tabellenbereich, in dem jeder Punkt unmittelbare Auswirkungen haben kann.
So treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach Rückschlägen eine Reaktion suchen: der MTV Engelbostel-Schulenburg mit dem Anspruch, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, der FC Lehrte mit dem Ziel, sich im Mittelfeld zu behaupten.