Nach dem Cheftrainer verlässt auch der Kapitän den FV Illertissen

"Nach fast zehn Jahren im Verein verlässt uns Max Zeller zum Ende der Saison. Seit 2016 gehört Max zum FV Illertissen, zuerst in der Jugend, ab 2018 dann fester Bestandteil unserer Ersten Mannschaft. In dieser Zeit hat er sich in die Vereinsgeschichte gespielt: 189 Pflichtspiele, 17 Tore, neun Vorlagen und drei Toto-Pokal-Titel. Und dann war da noch der DFB-Pokal. Als Kapitän führte Max unsere Mannschaft durch einen der größten Momente der Vereinsgeschichte: Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, danach die zweite Runde gegen den 1. FC Magdeburg als einzig verbliebener Regionalligist im ganzen Land", schreibt der FVI in einer Pressemitteilung.



Was Zeller in all den Jahren für den Verein geleistet hat, erklärt der FVI mit ungewöhnlich emotionalen Worten: "Noch mehr als die Statistik war es aber die Art, wie Max diesen Verein verkörpert hat. Auf dem Platz voran, als Kapitän Vorbild, als Mensch immer ansprechbar. Er wusste, was der FVI bedeutet, und hat das mit jedem Einsatz gezeigt. Wir wünschen Max für seinen weiteren Weg nur das Beste. Danke für alles, Max. Du hast dir deinen Platz in der Geschichte dieses Vereins mehr als verdient." Wo Zelller seine sportliche Zukunft sieht, das ist noch nicht bekannt.









Egal was in den letzten beiden abschließenden Partien in Hankofen und zuhause gegen den TSV Schwaben Augsburg passieren wird, der FV Illertissen wird in der Endabrechnung der Regionalliga Bayern den vierten Platz einnehmen, das ist schon sicher. Anschließend bricht eine neue Zeitrechnung an, wenn mit Holger Bachthaler und Max Zeller zwei prägenden Gesichter der vergangenen Jahre nicht mehr mit dabei sein werden. Daran werden sie sich in Illertissen erst einmal gewöhnen müssen...