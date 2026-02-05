Nach dem Chaos bei der Endrunde: Sportgerichtsverfahren eröffnet

Die Endrunde des Frauen-Hallenmasters von Sachsen-Anhalt war am Sonntag vor einer Woche zwischenzeitlich im Chaos versunken. Die Halbfinals waren bereits gespielt, als eine Disqualifikation gegen den FSV Saxonia Tangermünde alles noch einmal durcheinanderwirbelte . Die Endrunde wurde fortgesetzt, der FC Stahl Aken holte überraschend den Titel . Doch nun hat die Causa ein sportgerichtliches Nachspiel.

Wie der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde ein Sportgerichtsverfahren eingeleitet. "Damit soll eine objektive und regelkonforme Bewertung auf Grundlage der geltenden Ordnungen sichergestellt werden", schrieb der FSA in seiner Bekanntmachung. Auch der SV Eintracht Walsleben hatte Einspruch gegen die Wertung des Wettbewerbs eingelegt.

Disqualifiziert wurde der FSV Saxonia Tangermünde, weil eine nicht spielberichtige Akteurin mittels Zweitspielrechts bei der Endrunde in Barleben eingesetzt wurde. Eben jene Spielerin hatte allerdings auch schon die Vorrunde in Irxleben mit den Tangermünderinnen absolviert. "Somit ist meines Erachtens dann die Vorrunde ebenfalls nicht gültig“, erklärte Charleen Becker, die Vorsitzende des SV Eintracht Walsleben, gegenüber der "Volksstimme". Wäre der Regelverstoß schon zu diesem Zeitpunkt aufgefallen, hätte sich "eine andere Platzierung und ein anderer Teilnehmer für die Endrunde ergeben" können, verweist Becker.

Mit dieser Frage muss sich nun das Sportgericht "als unabhängige Instanz" auseinandersetzen, schrieb der Landesverband: "Der FSA legt großen Wert auf Transparenz und eine konsequente Aufarbeitung des Sachverhalts." Nun sei es erforderlich, "den gesamten Vorgang transparent, strukturiert und nachvollziehbar aufzuarbeiten", erklärte der zuständige Vizepräsident Robin Seitenglanz. Zu "einzelnen Details" werde der Verband bis zum Abschluss des Sportgerichtsverfahren "keine weiteren Stellungnahmen" abgeben, kündigte der FSA mit der Bitte um Verständnis an.

FC Stahl Aken fährt zur NOFV-Endrunde nach Thüringen

Wann ein Urteil fällt, ist offen. Ebenso fraglich wird es sein, ob der Titel des FC Stahl Aken als Hallenlandesmeister 2025/26 bestehen bleibt. Immerhin: Hinsichtlich der am 15. Februar im thüringischen Bad Berka stattfindenden NOFV-Endrunde gab es zuletzt positive Nachrichten. Dorthin werden die Stahl-Frauen als Vertreterinnen Sachsen-Anhalts reisen. Alles weitere wird dann die Zeit zeigen.