Nach dem bitteren Abstieg soll Stabilität her

Die TSG Sandershausen geht mit neuem Trainerteam, zahlreichen Veränderungen im Kader und klaren Zielen in die neue Spielzeit der Gruppenliga. Nach einem enttäuschenden Jahr und dem unglücklichen Relegations-Aus steht in Sandershausen alles im Zeichen des Neustarts.

„Gar nicht zufrieden“ – so lautet das nüchterne Fazit zur vergangenen Saison vom Abteilungsleiter Fußball Christian Wall, in der die TSG nach einem sechsten Platz im Vorjahr fast durchweg im Tabellenkeller stand. Nur vier Siege gegen andere Verbandsligisten waren zu wenig, um den Abstieg zu verhindern. Das Aus in der Nachspielzeit des Relegationshalbfinales gegen Hofbieber passte ins Bild: bitter, aber sinnbildlich.

Am 30. Juni startet die TSG in die Vorbereitung. Ein besonderes Highlight ist die Saisoneröffnung am 13. Juli, die mit einem internen Juxturnier beginnt und nach Mannschaftsvorstellung mit einem Testspiel gegen den SC Gitter (Niedersachsen) endet. Sportlich lautet die Zielsetzung: Stabilisierung, gefolgt von mutigem, strukturiertem Fußball mit klarer Handschrift. Die Auftaktwochen haben es mit starken Gegnern direkt in sich – entsprechend hoch ist der Stellenwert der Sommervorbereitung.