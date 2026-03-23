Nach dem Auswärtscoup: Gebenbach verlängert mit Leon Kipry

Leon Kipry bleibt der DJK Gebenbach über die Saison hinaus treu. – Foto: Jonas Löffler

Ein dickes Ausrufezeichen hat die DJK Gebenbach am vergangenen Freitag gesetzt. Dass die Rühl-Truppe den formstarken Tabellenführer SC Eltersdorf auf dessen Anlage mit 2:1 besiegen würde, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Schlüssel zum Erfolg: eine geschlossene Mannschaftsleistung mitsamt einer kompromisslosen Abwehrarbeit und ein Plan, der aufging. Wieder einmal haben die Gebenbacher unter Beweis gestellt, dass sie es auch mit den „Großen“ der Bayernliga Nord aufnehmen können. Wichtig waren die Punkte natürlich auch auf dem Weg raus aus dem harten Abstiegskampf. Bis auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt, kann die DJK zu Wochenbeginn eine weitere Spielerzusage verkünden. Und zwar die von Leon Kipry . Der 22-jährige Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Grün-Weißen. Das teilt der sportliche Leiter Erdal Izmire mit.

Für den Oberpfälzer Bayernligisten ist Kiprys Ja-Wort ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung. Der Jungspund hat sich in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiterentwickelt und zählt mittlerweile zu den wichtigen Stützen im Team. Als laufstarker Allrounder im Mittelfeld überzeugt er durch seine Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft – Qualitäten, die jeder Mannschaft in der Bayernliga guttun würden. Seitdem er zur Saison 2024/25 vom FC Amberg an den Urspringer Weg gewechselt war, absolvierte Kipry bisher 55 Bayernligaspiele im Gebenbacher Trikot. In der laufenden Spielzeit wirkte er in allen 23 Partien mit. Das können ansonsten nur drei weitere Akteure im Team von sich behaupten. Dabei stand er 16 Mal in der Startelf und steuerte ein Tor sowie drei Torvorlagen bei.



„Leon hat in den letzten Monaten noch einmal ordentlich draufpacken können. Wir sind überzeugt, dass wir noch viel mehr von ihm sehen werden“, freut sich der sportliche Leiter Erdal Izmire über diese Verlängerung. Ihren positiven Trend mit drei Siegen in Folge wollen Vogl, Moratz & Co. am kommenden Spieltag bestätigen. Mit dem TSV Kornburg reist am Samstag ein direkter Konkurrent in den Landkreis Amberg-Sulzbach. In diesem Match wollen die Gebenbacher einen weiteren Schritt Richtung (vorzeitigen) Klassenerhalt machen.