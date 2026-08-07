Nach dem Auftaktsieg: FSV Schöningen will im Heimspiel nachlegen Zum ersten Heimspiel der neuen Regionalliga-Saison gastiert Eintracht Norderstedt in Schöningen von red · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Axel Kammerer

Der FSV Schöningen steht vor seinem ersten Heimauftritt der Saison 2026/27. Nach dem gelungenen Start mit einem 2:0 beim SSV Jeddeloh empfängt die Mannschaft am Sonntag den FC Eintracht Norderstedt im Elmstadion. Mit dem eigenen Publikum im Rücken soll der erfolgreiche Auftakt seine Fortsetzung finden.

Der Saisonbeginn hätte für Schöningen kaum besser laufen können. Beim SSV Jeddeloh setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und sammelte damit direkt die ersten drei Punkte. Nach einer intensiven Vorbereitung bestätigte der FSV seine gute Frühform nun auch unter Pflichtspielbedingungen. Norderstedt kommt mit erstem Punkt Mit Eintracht Norderstedt wartet nun ein Gegner, der ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit gestartet ist. Die Gäste trennten sich zum Auftakt 2:2 von Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst und reisen damit mit dem ersten Punkt im Gepäck nach Schöningen.

Für den FSV bietet sich die Gelegenheit, den eigenen Saisonstart weiter zu veredeln. Ein weiterer Sieg würde der Mannschaft früh Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben. Besonders groß ist die Vorfreude auf den ersten Auftritt im Elmstadion. Nach dem erfolgreichen Auswärtseinstand möchte Schöningen auch zu Hause ein Zeichen setzen und die ersten drei Punkte vor den eigenen Fans holen.