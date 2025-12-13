Nach dem Aufstiegsdrama kommt es zum Wiedersehen

Joscha Weber schätzt die Ausgangsposition realistisch ein: „Was da beim Gegner in den letzten Monaten geleistet wurde, verdient Respekt. Das sowieso schon starke Bezirksligateam der letzten Saison wurde noch einmal verstärkt. Da passt wohl alles zusammen.“ Der Chefcoach sagt aber auch: „Natürlich fahren wir dort hin, um zu gewinnen. Alles andere wäre auch nicht zu vertreten. Angesichts der besonderen Qualität der Solinger haben wir aber nichts zu verlieren, können nur positiv überraschen. Dass die Jungs alles in die Waagschale werfen, von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen, dazu ihr spielerisches Potenzial zeigen wollen, versteht sich von selbst. Kurzum: Wir werden uns nicht verstecken, vielmehr alles daran setzen, um den Favoriten zu ärgern.“

Nach dem 3:2-Sieg gegen Hilden II ist die Situation im unteren Tabellendrittel für den FCW (11.) ein wenig entspannter. Selbst bei einer Niederlage wird auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert. Gleichwohl steht zum Jahresabschluss nicht die beste Formation zur Verfügung. Abwehrchef Maik Bleckmann laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Lukas Trier fehlt wegen der fünften gelben Karte und Youp El Boudihi ist nach der roten Karte beim 3:0 im Kreispokal gegen Vohwinkel „im nächsten Pflichtspiel“ gesperrt.