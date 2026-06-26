Nach dem Aufstieg zählt erst einmal nur der Klassenerhalt

Der SV Hillershausen geht mit Rückenwind in die Saison 2026/27. Nach einer starken Spielzeit, die im Aufstieg gipfelte, wartet auf die Mannschaft nun die A-Liga – und damit eine neue Herausforderung. Sportlicher Leiter Jonas Jackowski, der künftig auch als Co-Trainer fungiert, spricht von einer sehr zufriedenstellenden Saison: „Der Aufstieg war das Highlight. Wir freuen uns auf die A-Liga.“
Dass der Erfolg nicht zufällig kam, zeigt der Blick auf die Struktur der Mannschaft. Hillershausen setzte bereits in der Aufstiegssaison auf eine junge Mannschaft, die durch erfahrene Spieler ergänzt wurde. Einzelne Akteure will Jackowski bewusst nicht hervorheben. „Alle haben ihren Anteil gehabt“, sagt er. Lob geht deshalb nicht nur an den Kader, sondern auch an das Umfeld. Gerade die Unterstützung neben dem Platz sei bemerkenswert gewesen: Auch auswärts hätten so viele Fans wie lange nicht mehr die Mannschaft begleitet. Diese Entwicklung sei ein wichtiger Baustein des Erfolgs.
Die Vorbereitung beginnt am 28. Juni. Neben den Einheiten auf dem Platz ist ein kurzes Trainingslager geplant, dazu kommen Pokalspiele und mehrere Testspiele. Fest stehen bislang Partien gegen den FC Hilletal und den TSV Bromskirchen. Auch gemeinsame Aktivitäten abseits des Rasens sollen Teil der Vorbereitung sein, um den Zusammenhalt weiter zu stärken.
Die Zielsetzung für die neue Spielzeit ist bewusst nüchtern formuliert: Klassenerhalt. Nach dem Aufstieg will sich der SV Hillershausen zunächst in der neuen Liga behaupten. Eine Einschätzung zu möglichen Meisterschaftsfavoriten gibt der Verein zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab – auch, weil noch nicht endgültig klar ist, in welche Staffel die Mannschaft eingeteilt wird.
Personell muss Hillershausen drei langjährige Stammspieler ersetzen. Paul Schulz, Christian Huneck und Jan Huneck beenden ihre Karrieren, bleiben dem Verein aber als Zuschauer am Sportplatz erhalten. Ihre Verbundenheit zum Klub bleibt damit sichtbar, auch wenn sie nicht mehr aktiv auf dem Feld stehen.
Auf der Zugangsseite begrüßt der Aufsteiger mehrere neue Spieler. Nico Gerbracht kommt vom SV Oberschledorn/Grafschaft II/Deifeld. Zudem schließen sich Christian Göbel, Torsten Schlichtherle und Tobias Richter, alle ehemals SG Eppe/Niederschleidern, dem SVH an. Dennis Schüngel wechselt von der SG Medebach/Medelon II nach Hillershausen.
Auch im Funktionsteam sind die Rollen klar verteilt. Henrique Mota bleibt Trainer, Jonas Jackowski rückt als Co-Trainer hinzu. Zuvor war er Trainer der A-Jugend in Medebach sowie Co-Trainer der ersten Mannschaft in Medebach. Marco Kesting bleibt Teammanager, Steffen Harbecke weiterhin Betreuer.
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