Nach dem Aufstieg zählt erst einmal nur der Klassenerhalt Teamcheck Nordhessen: SV Hillershausen von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Hillershausen

Der SV Hillershausen geht mit Rückenwind in die Saison 2026/27. Nach einer starken Spielzeit, die im Aufstieg gipfelte, wartet auf die Mannschaft nun die A-Liga – und damit eine neue Herausforderung. Sportlicher Leiter Jonas Jackowski, der künftig auch als Co-Trainer fungiert, spricht von einer sehr zufriedenstellenden Saison: „Der Aufstieg war das Highlight. Wir freuen uns auf die A-Liga.“

Dass der Erfolg nicht zufällig kam, zeigt der Blick auf die Struktur der Mannschaft. Hillershausen setzte bereits in der Aufstiegssaison auf eine junge Mannschaft, die durch erfahrene Spieler ergänzt wurde. Einzelne Akteure will Jackowski bewusst nicht hervorheben. „Alle haben ihren Anteil gehabt“, sagt er. Lob geht deshalb nicht nur an den Kader, sondern auch an das Umfeld. Gerade die Unterstützung neben dem Platz sei bemerkenswert gewesen: Auch auswärts hätten so viele Fans wie lange nicht mehr die Mannschaft begleitet. Diese Entwicklung sei ein wichtiger Baustein des Erfolgs. Vorbereitung mit Trainingslager und klarer Ausrichtung Die Vorbereitung beginnt am 28. Juni. Neben den Einheiten auf dem Platz ist ein kurzes Trainingslager geplant, dazu kommen Pokalspiele und mehrere Testspiele. Fest stehen bislang Partien gegen den FC Hilletal und den TSV Bromskirchen. Auch gemeinsame Aktivitäten abseits des Rasens sollen Teil der Vorbereitung sein, um den Zusammenhalt weiter zu stärken.

Die Zielsetzung für die neue Spielzeit ist bewusst nüchtern formuliert: Klassenerhalt. Nach dem Aufstieg will sich der SV Hillershausen zunächst in der neuen Liga behaupten. Eine Einschätzung zu möglichen Meisterschaftsfavoriten gibt der Verein zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab – auch, weil noch nicht endgültig klar ist, in welche Staffel die Mannschaft eingeteilt wird. Verdiente Spieler hören auf, neue Gesichter kommen hinzu Personell muss Hillershausen drei langjährige Stammspieler ersetzen. Paul Schulz, Christian Huneck und Jan Huneck beenden ihre Karrieren, bleiben dem Verein aber als Zuschauer am Sportplatz erhalten. Ihre Verbundenheit zum Klub bleibt damit sichtbar, auch wenn sie nicht mehr aktiv auf dem Feld stehen.