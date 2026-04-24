Nach dem Aufstieg: Schwabmünchen will am Sonntag feiern und siegen Nach dem Aufstieg auf dem Trainingsplatz soll am Sonntag gegen Jetzendorf ein Sieg eingefahren werden. Nach dem Spiel ist dann Party und Freibier angesagt. von Christian Kruppe · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Kruppe

Seit Dienstag sind die Schwabmünchner Fußballer in Partylaune. Denn seitdem ist klar, dass die Schwarz-Weißen Meister der Landesliga-Südwest sind und in die Bayernliga aufsteigen. Am Sonntag (15 Uhr, Siegmund-Arena, Schiedsrichter Moritz Breitruck, FC Deisenhofen) gegen Jetzendorf steht erst einmal Arbeit für die Titelträger an. Nach dem Spiel soll aber noch einmal richtig mit den Fans gefeiert werden. „Das Motto ist ganz einfach: Siegen und Feiern“, so Abteilungsleiter Germar Thiele. Nach dem Spiel wird es Freibier geben und die Fans können mit dem Team nochmals ausgiebig den Titel feiern. Für Fußballfreunde steht am Sonntag zudem ein Doppelpack an, denn vor dem Landesligateam spielt die zweite Mannschaft (12.30 Uhr). „Es wäre super, wenn da schon Fans da sind“, hofft Thiele.

Landesligateam hat neue Ziele für die restliche Saison Auch wenn die Titelfrage nun zugunsten der Schwabmünchner geklärt ist, wollen die Jungs von Trainer Emanuel Baum nicht nachlassen. „Wir werden jetzt nichts abschenken“, so Baum. Vielmehr hat sich das Team nun weitere Ziele gesetzt. Eines davon ist er, mehr Punkte als der Vorjahresmeister Gundelfingen zu holen. Die Nordschwaben hatten am Ende 76 Zähler. Somit gilt es für Schwabmünchen noch weitere sechs zu holen. Doch das ist nicht das einzige Ziel. Die 100-Tore-Marke soll noch erreicht werden, heißt es aus Mannschaftskreisen. Da zeigt sich jedoch Trainer Emanuel Baum noch zurückhaltend. „Das wären drei pro Spiel, das ist nicht einfach. Da plane ich schrittweise. Erst einmal die 90 erreichen, dann schauen wir weiter“, so der Trainer, der es als „wichtig“ empfindet, dass sich das Team nach dem Titelgewinn neue Ziele gesetzt hat.