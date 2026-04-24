Nach dem Aufstieg: Schwabmünchen will am Sonntag feiern und siegen

Seit Dienstag sind die Schwabmünchner Fußballer in Partylaune. Denn seitdem ist klar, dass die Schwarz-Weißen Meister der Landesliga-Südwest sind und in die Bayernliga aufsteigen. Am Sonntag (15 Uhr, Siegmund-Arena, Schiedsrichter Moritz Breitruck, FC Deisenhofen) gegen Jetzendorf steht erst einmal Arbeit für die Titelträger an. Nach dem Spiel soll aber noch einmal richtig mit den Fans gefeiert werden.
„Das Motto ist ganz einfach: Siegen und Feiern“, so Abteilungsleiter Germar Thiele. Nach dem Spiel wird es Freibier geben und die Fans können mit dem Team nochmals ausgiebig den Titel feiern. Für Fußballfreunde steht am Sonntag zudem ein Doppelpack an, denn vor dem Landesligateam spielt die zweite Mannschaft (12.30 Uhr). „Es wäre super, wenn da schon Fans da sind“, hofft Thiele.
Auch wenn die Titelfrage nun zugunsten der Schwabmünchner geklärt ist, wollen die Jungs von Trainer Emanuel Baum nicht nachlassen. „Wir werden jetzt nichts abschenken“, so Baum. Vielmehr hat sich das Team nun weitere Ziele gesetzt. Eines davon ist er, mehr Punkte als der Vorjahresmeister Gundelfingen zu holen. Die Nordschwaben hatten am Ende 76 Zähler. Somit gilt es für Schwabmünchen noch weitere sechs zu holen.
Doch das ist nicht das einzige Ziel. Die 100-Tore-Marke soll noch erreicht werden, heißt es aus Mannschaftskreisen. Da zeigt sich jedoch Trainer Emanuel Baum noch zurückhaltend. „Das wären drei pro Spiel, das ist nicht einfach. Da plane ich schrittweise. Erst einmal die 90 erreichen, dann schauen wir weiter“, so der Trainer, der es als „wichtig“ empfindet, dass sich das Team nach dem Titelgewinn neue Ziele gesetzt hat.
Dass die Partie gegen Jetzendorf kein Selbstläufer wird, davon geht der Trainer aus. Zwar droht den Oberbayern keine Abstiegsgefahr mehr, aber nach einem schwachen Start ins Jahr 2026 gelang den Jetzendorfern zuletzt wieder ein Sieg. „Trainer Markus Pöllner ist sehr ehrgeizig, der will gegen uns was holen“, ist sich Baum sicher. Schwabmünchens Trainer ist auch überzeugt, dass die Schwarz-Weißen nun noch mehr gejagt werden: „Jeder will den Meister schlagen, das ist doch klar. Daher erwarten wir keine Geschenke, werden aber auch keine verteilen.“
Die Meistermannschaft wird in jedem Fall für Sonntag bereit sein. „Die Jungs hatten Mittwoch trainingsfrei, am Freitag haben wir wieder trainiert. Jetzt ist kurze Feierpause. Nach dem Spiel gegen Jetzendorf wollen wir nochmals mit den Fans feiern. Ich hoffe, dass viele kommen“, so Baum.