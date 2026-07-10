Nach dem Aufstieg ist vor dem Klassenerhalt und dem Neustart

Die Senioren von Grün- Weiß Flüren starten in die Vorbereitung. Auch wenn es zum 1.Spieltag noch etwas hin ist, der am 06.09.26 ist, schnüren die Weseler ihre Schuhe schon wieder ab dem 17.07.26. Wie bereits veröffentlicht gibt es einige Neuzugänge in den Senioren und da ist ja auch noch die Weseler Stadtmeisterschaft. Diese startet für die Flürener am 21.07 um 19 Uhr zuhause gegen Viktoria Wesel. Bei einem Weiterkommen würden die Flürener an dem darauffolgenden Wochenende in Bislich die Endrunde mit spielen. Danach folgen acht Freundschaftsspiele bis zum Saisonstart. Die neue Zweite startet am 04.08 mit dem Training die Kader der beiden Mannschaften wachsen fast täglich, was auf jeden Fall Lust auf mehr macht.

Klar die Ziele sind gesteckt für die erste geht es um den Klassenerhalt und für die Zweite um den Aufbau einer kontinuierlichen Mannschaft. Das ist die Meinung der Fanbase die Stellungnahme der Verantwortlichen folgt.