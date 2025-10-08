Nach dem Achtungserfolg in Evesen fordert Rosenthal klare Köpfe

Nach dem beachtlichen 0:0 beim übermächtigen VfR Evesen steht für den FC Sulingen am Samstag (16 Uhr) das nächste anspruchsvolle Spiel an. Gegner im heimischen Sportpark ist der Aufsteiger SV Germania Helstorf, der bislang eine erstaunlich stabile Saison spielt. Beide Teams stehen punktgleich mit zwölf Zählern im Tabellenmittelfeld, sodass ein enges und taktisch geprägtes Spiel zu erwarten ist.

Trainer Stefan Rosenthal sieht die Partie als mentalen Prüfstein: „Wir müssen nach dem Achtungserfolg gegen Evesen schleunigst zusehen, dass wir den Kopf frei bekommen. Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen – das wäre fatal.“ Seine Mannschaft müsse „sehr klar in der 'Glocke' sein, um dieses Heimspiel gewinnen zu können“.

Der Gegner hat Rosenthal besonders positiv überrascht. „Germania Helstorf imponiert mir als Aufsteiger, das muss ich zugeben. Nach einem Drittel der Saison haben sie ihre Hausaufgaben gemacht.“ Das Team von Trainer Timo Wülfing hat nicht nur enge Spiele gegen Topgegner wie Wagenfeld, Neuenkirchen oder Evesen bestritten, sondern kassierte insgesamt nur wenige Gegentore.

„Das ist eine unglaublich kompakte Einheit. Egal wer spielt – es stehen elf gute Fußballer auf dem Platz,“ lobt Rosenthal. „Einige meiner Trainerkollegen haben schon gesagt, dass gegen diesen Gegner noch manche stolpern werden.“

Auch personell hebt er einige Germanen hervor: „Torwart Machula macht einen sehr sicheren Eindruck, Innenverteidiger Germs ist physisch stark und stark im Spielaufbau. Im Zentrum sorgt Thorgen Neugebauer für Ordnung, den kenne ich noch aus Steimbke. Und vorne Mika Pich – laufstark, mit starken Standards – zusammen mit Leon Koch ein brandgefährliches Duo.“

Kader entspannt sich leicht

Erfreuliche Nachrichten gibt es immerhin aus dem eigenen Lager: Nach den personellen Engpässen der letzten Wochen entspannt sich die Situation leicht. „Unser Kader sieht wesentlich besser aus als in Evesen – schlechter ging’s auch kaum,“ sagt Rosenthal mit einem Schmunzeln. „Einige Urlauber kommen zurück, ein, zwei Verletzte sind wieder dabei. Ich kann etwas mehr aus dem Vollen schöpfen.“

Taktisch bleibt der Coach flexibel, will aber unbedingt den Heimvorteil nutzen. „Wir werden uns was einfallen lassen müssen, um diese Jungs aus Helstorf zu knacken,“ kündigt Rosenthal an. „Aber unterm Strich bleibt das Ziel: drei Punkte zu Hause behalten.“

Mit jeweils zwölf Punkten stehen Sulingen und Helstorf auf den Plätzen neun und zehn der Tabelle – nur ein Sieg trennt beide Teams vom oberen Tabellendrittel. Während Helstorf zuletzt mit einem 2:0 gegen Schlusslicht Stuhr Selbstvertrauen tankte, will Sulingen an die defensivstarke Vorstellung von Evesen anknüpfen – diesmal aber auch wieder mehr Offensivgefahr entwickeln.

„Es wird eine extrem knifflige Aufgabe,“ betont Rosenthal. „Aber wir wissen, was wir können – und diesmal wollen wir uns für den Aufwand auch wieder mit drei Punkten belohnen.“