Nach dem Abstieg: Zwei weitere Neue für Arnschwang

Tobias Koller (links) und Tobias Pongratz haben sich der DJK Arnschwang angeschlossen. – Foto: Verein

Der 20-jährige Koller ist ein großgewachsener und physisch starker Zentrumsspieler. Der Rechtsfuß ist zudem kopfballstark. Seine Jugendausbildung absolvierte er bei der JFG Lamer Winkel und beim ASV Cham. Durch seine starken Leistungen wurde er mehrmals in die Bayernauswahl nominiert. Höherklassige Erfahrung hat er bei der SpVgg Lam in der Landesliga gesammelt. Allerdings wurde der junge Fußballer immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. „Wir hoffen, dass er fit bleibt. Dann ist er für uns eine große Verstärkung – gerade mit seiner Power und Dynamik“, meint DJK-Abteilungsleiter Andreas Sturm. „Ich habe mich für den Wechsel nach Arnschwang entschieden, weil ich nach langer Verletzungspause zusammen mit meinen Kumpels, die auch zur DJK wechseln, wieder voll angreifen will“, sagt Koller.



Der nächste Neuzugang ist Tobias Pongratz. Der 22-Jährige kommt ebenfalls von der SG Lohberg/Lam II und ist mit seinem starken linken Fuß in Arnschwang auf der linken Defensivposition eingeplant. Pongratz stammt aus Neukirchen b. Hl. Blut und hat seine fußballerische Ausbildung in den Jugendmannschaften der JFG Osser Hohenbogen und JFG Lamer Winkel absolviert. Mit seinem Offensivdrang war er in den letzten Jahren immer an einigen Toren beteiligt. „Ich sehe den Wechsel zur DJK als perfekte Chance, um fußballerisch und auch persönlich den nächsten Schritt zu machen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, erklärt der 22-Jährige. „Er ist ebenfalls ein sehr junger und entwicklungsfähiger Spieler, dem ich den Sprung in die Startelf sofort zutraue“, so Sturm, der sich gleichzeitig für den reibungslosen Ablauf und die Abwicklung bei den Wechselmodalitäten bei der SpVgg Lam bedankt. Damit passen beide Spieler genau in das „Beuteschema“ der DJK Arnschwang: jung, talentiert, gut ausgebildet und willig, sich weiterzuentwickeln und im Herrenbereich Fuß zu fassen.