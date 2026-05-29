Nach dem Abstieg: TSV Peißenberg muss jetzt einen Trainer finden Fußball-Kreisliga von Oliver Rabuser · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Kreisliga; Andreas Hett vom TSV Peißenberg (am Boden) im Heimspiel gegen Tobias Habersetzer vom ASV Habach am 8. November 2025 – Foto: Roland Halmel

Der TSV Peißenberg verliert nach dem letzten Heimspiel am Samstag seine Zulassung für die Kreisliga. Die Trainerfrage ist noch offen, zwei Spieler hören auf.

Mit dem Schlusspfiff der Heimpartie an diesem Samstag (40. Mai) gegen die DJK Waldram (15 Uhr) verliert der TSV Peißenberg auch offiziell seine Zulassung für eine weitere Saison in der Kreisliga. Eine sachliche Einordnung seitens der Verantwortlichen in der Fußballabteilung erfolgt parallel mit dem Ausblick auf die bevorstehenden Aufgaben. Neben einigen Personalien ist auch die Trainerfrage zeitnah zu klären. Die Mannschaft bleibt nach derzeitigem Sachstand weitgehend zusammen. Nach sieben Jahren geht‘s für Peißenberg runter in die Kreisklasse Außer Zweifel steht, dass sie beim TSV nach einem extrem fordernden Jahr „natürlich enttäuscht“ sind. Doch blickt Adrian Erhart auch mit Stolz auf das Erreichte zurück. „Wir haben immerhin sieben Jahre Kreisliga gespielt.“ Anfangs wackelig, dann plötzlich als Top-Team, in Summe bleibt eine gestandene Mannschaft. „Jetzt hat es sich halt etwas verändert“, stellt der Sportliche Leiter der Peißenberger Fußballer fest.

„Viele kleine Knackpunkte“ führen bei Peißenberg zum Abstieg Er stellt die Rechtmäßigkeit der Zwangsversetzung in die Kreisklasse nicht in Frage. Er moniert aber ein wenig das niedrige Level an Abgezocktheit und Erfahrung in seinem Team. „Einige Spiele hätten sich mit etwas mehr Lockerheit und Coolness besser gestalten lassen“, ist Erhart überzeugt. Letztlich hätten „viele kleine Knackpunkte“ zum Abstieg geführt. Der Verlust etlicher Leistungsträger aus vorangegangenen Jahren war für das sich immer weiter verjüngende TSV-Team irgendwann nicht mehr zu kompensieren. Philipp Solleders Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen schwächte dann auch noch die Durchschlagskraft in der Offensive erheblich. „So einen kannst du nicht ersetzen“, bedauert Erhart. Sportlicher Leiter betont: An Trainer Stögbauer hat‘s nicht gelegen Freilich fehlten auch Dynamik und Spielfreude der Jungmann-Brüder. Die Nachrücker versuchten ihr Bestes, am Ende hat es aber nicht gereicht. „Schwierig, in der Kreisliga auf die Schnelle einen Umbruch zu vollziehen“, gibt der vormalige Torhüter Erhart zu bedenken. Das ist auch der Grund, warum die Verantwortlichen in keiner Weise mit der Arbeit von Trainer Fritz Stögbauer, mit dem die Peißenberger in die Saison starteten, hadern. „Es war extrem schwierig für ihn, und angesichts der Ausgangslage hat er es wirklich gut gemacht“, lobt Erhart. Wer künftig die Geschicke an der Seitenlinie leitet, ist noch offen. „Die Gespräche gehen in alle Richtungen“, so Erhart über den aktuellen Sachstand.