Nach dem Abstieg: Töging setzt auf neuen Spielertrainer Der ehemalige Auerbach-Coach Marcel Seitz hat den Altmühltälern zugesagt und baut junge Spieler ins Team ein von Florian Würthele · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser

Beim SV Töging begrüßten Spielleiter Robert Werner (links) und Vorsitzender Herbert Wolfsteiner (rechts) den neuen Trainer Marcel Seitz. – Foto: Maximilian Meier/SV Tögin

Eine schwierige Saison liegt hinter dem SV Töging. Das „Abenteuer Bezirksliga“ endete nach einem Jahr wieder. Frühzeitig stand der Abstieg fest. Wenngleich ab dem fünften Spieltag kein einziger Sieg mehr heraussprang, nehmen die Kicker aus dem Altmühltal die gesammelten Erfahrungen gern mit. Zurück in der Kreisliga 2 Regensburg, setzt der Dorfklub weiterhin auf Zusammenhalt, Regionalität und den Teamgedanken.



Ein Wechsel tat sich auf der Trainerposition auf. Die Wege des im Winter installierten „Feuerwehrmanns“ Christoph Karch, der das Ruder auch nicht mehr herumreißen konnte, und des SVT haben sich am Saisonende wieder getrennt. Darauf wurde sich im beiderseitigen Einvernehmen geeinigt, wie man so schön sagt. Als Nachfolger wurde Marcel Seitz installiert. Der 34-Jährige ist im Oberpfälzer Fußball kein unbeschriebenes Blatt, coachte er doch in der Saison 2024/25 den SV 08 Auerbach. Zudem spielte er einst für den ASV Neumarkt und den 1. FC Beilngries in der Landes- und Bezirksliga.

Nach vielen Jahren zieht es Seitz nun ein weiteres Mal ins Altmühltal. „Ausschlaggebend für die Zusage in Töging waren zum einen die guten Gespräche mit den Verantwortlichen. Zum anderen strebe ich immer nach Höherem und bin sehr ehrgeizig. Ich habe die Töginger Mannschaft in mehreren Spielen beobachtet und gesehen, dass gute Jungs da sind, die Fußball spielen wollen. Das ist genau mein Ding“, schildert der 34-Jährige, der in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagt war und baldmöglichst wieder selbst auf dem Platz stehen möchte.



Der Regensburger Raum sei für ihn „kein umbeschriebenes Blatt. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber in der Saison 2012/13 war ich selbst in Beilngries zu Bezirksliga-Zeiten aktiv. Von daher kenne ich mich schon bisschen aus, auch wenn alle Mannschaften für mich zumeist Neuland sind“, erzählt Seitz, der in der bisherigen Sommervorbereitung positive Eindrücke von seiner Mannschaft gesammelt hat: „Der erste Eindruck war für mich hervorragend. Es herrschen super Bedingungen, die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Und das Wichtigste natürlich: Es sind super Jungs, die mir den Einstieg sehr angenehm gemacht haben.“





Auf den neuen Übungsleiter des SV Töging wartet eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Mehrere bisherige Leistungsträger stehen nicht mehr zur Verfügung. Zunächst einmal möchte er, nach der wenig erfolgreichen Bezirksliga-Spielzeit, den Spaß am Fußball zurückbringen. Während der Vorbereitung wird dreimal wöchentlich trainiert. Die sportlichen Ziele skizziert Marcel Seitz folgendermaßen: „Dadurch dass ein Umbruch stattfindet – drei wichtige Stammspieler und Säulen haben aufgehört – ist es wichtig, erstmal die Liga zu halten und in der Liga gut anzukommen. Insbesondere gilt es, die jungen Spieler, die nachrücken oder von der 2. Mannschaft hochkommen, voll und ganz in die 1. Mannschaft zu integrieren. Das braucht Zeit, aber die Jungs haben da mein vollstes Vertrauen.“



Im ersten Vorbereitungsspiel gab es schon mal ein Erfolgserlebnis. Gegen den Kreisklassisten FC Plankstetten gewannen Johannes Lindl, Johannes Wolfsteiner & Co. am gestrigen Sonntag mit 4:2. Weiterhin testet man noch gegen die DJK-SV Wallnsdorf-Schweigersdorf und man ist beim 7-Täler-Cup in Dietfurt zugegen. Zum Saisonauftakt geht's am 19. Juli zum ambitionierten Aufsteiger TSV Deuerling. Gleich ein erstes Fingerzeig, wo es in der neuen Kreisligasaison für die Töginger hingehen könnte.