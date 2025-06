Nach dem Abstieg: Projekt „Jugend forscht“ bei WiWa

Zwei Abgänge hat die erste Mannschaft der WiWa nach dem Abstieg zu verzeichnen. Der 27-jährige Simon Schneider will es nochmal wissen und wechselte zum Landesligisten 1. FC Bad Kötzting. „Simon wird eine große Lücke in der Mannschaft hinterlassen, dennoch wird man versuchen diese wieder zu schließen. In der Rolle als zentraler Sechser wird ihn wahrscheinlich Daniel Schlegl ersetzen“, meint Martin Göttlinger. Ein weiterer Abgang ist Stürmer Adrian Hyseni, der sich nach zweieinhalb Jahren bei der SpVgg nun dem Bezirksligisten FC Raindorf anschließt. Einen Abgang hat auch die WiWa II zu verzeichnen. So wechselte Jonas Höpfl zum Kreisklassisten SV Wilting. „Allen drei Spielern wünscht man bei ihren neuen Vereinen viel Glück und eine verletzungsfreie Saison. Die Tür bei der WiWa steht immer offen“, so Abteilungsleiter Wastl Wagner.



Besonders erfreulich ist dagegen die Tatsache, dass alle A-Jugendspieler, die heuer aus der Jugend herauskommen, auch im Herrenbereich bei der WiWa weiterspielen. David Nachreiner, Paul Schällig und Christian Weber konnten hierbei schon in der letzten Saison das ein oder andere Bezirksliga-Spiel bestreiten. Mit Lukas Fischer, Adrien Kenfa, Paul Stockerl und Anton Köppl kommen weitere „junge Wilde“ hinzu. Laurenz Berthold soll ebenfalls langsam an den Herrenbereich herangeführt werden. Als älteren A-Jugend-Jahrgang darf er auch schon bei den Herrenmannschaften mitspielen.



Das Hauptaugenmerk soll bei ihm aber weiterhin in der A-Jugend liegen. Mit dem 19-jährigen Jakob Pangratz wechselt vom SV Geigant ein hoffnungsvolles Talent zur WiWa, welches bereits in den letzten beiden Jahren in der A-Jugend-Spielgemeinschaft in Willmering spielte. Der 20-jährige Edward Hertug spielt künftig ebenfalls für die WiWa. Er kam vom SV Bernried II.



Neben den ganzen „Neuen“ erhofft man sich bei Willmering-Waffenbrunn, dass auch über kurz oder lang die Langzeitverletzten und Rekonvaleszenten wieder zurückkehren. So steigt Jonas Fischer nach 18-monatiger Verletzungszeit ganz langsam wieder ins Mannschaftstraining ein. Bei Daniel Weindler wird sich erst Mitte Juli entscheiden, wann er der Mannschaft wieder zur Verfügung steht. Hans Dirscherl musste nochmals am Knie operiert werden und wird heuer nicht mehr auflaufen können. Bei Philipp Fischer, der sich im letzten Punktspiel an der Schulter schwer verletzte wird auch noch die nächsten Monate ausfallen.



In der vierwöchigen Vorbereitungszeit ließ sich Coach Jakub Süsser einiges einfallen. Neben den Trainingseinheiten geht man auch einige Male nach Blaibach ins Fitnessstudio Fit In. Ebenso war man bereits am letzten Samstag in St. Englmar im Hochseilpark. Auch einige Testspiele stehen an. Im ersten Vorbereitungsspiel trifft man auf den TV Waldmünchen. Gespielt wird hier am kommenden Samstag, 28. Juni, um 17 Uhr auf den Sportplatz in Geigant. Eine Woche später am Samstag, den 05.07. ist beim Jubiläumsturnier in Pemfling vertreten. Hier spielt man gegen den FC Stamsried und die heimische SG Pemfling/Katzbach in einem Dreier-Vergleich. Das letzte Testspiel findet dann am 13. Juli in Willmering gegen die SG Zandt/Vilzing II statt. Saisonstart ist am Wochenende 19./20. Juli. Ebenso ist man heuer auch wieder im Totopokal vertreten. Hier spielt man in der ersten Runde beim FC Furth im Wald II.



Bei der WiWa II gab es übrigens auch eine Änderung auf der Kommando-Brücke. Neuer Coach der B-Klassen-Mannschaft ist Albert Wagner, ihm zur Seite steht Thomas Schlegl.