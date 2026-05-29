Nach dem Abstieg: Nittenauer Neustart mit 8 neuen Gesichtern Beim TSV, der zur kommenden Saison seine zweite Mannschaft reaktiviert, herrscht Aufbruchstimmung von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen Michael Neudecker (links) und Michael Schmid (rechts) rahmen den jungen Neuzugang Leo Eichinger ein. – Foto: Gebhard

Anfänglicher Deprimiertheit ist Aufbruchstimmung gewichen beim TSV Nittenau. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga West sortiert sich der Verein aus dem Teilkreis Schwandorf neu. Die Verantwortlichen haben in den vergangenen Monaten personell einiges bewegt. Festzumachen ist das mitunter an der stattlichen Anzahl von acht neuen Spielern für die kommende Kreisklassen-Saison – fünf aus dem externen Regal, drei aus der eigenen Jugend. Der bisherige Kader konnte trotz des Abstiegs weitestgehend zusammengehalten werden. Besonders erfreulich sei laut Vereinsführung die Reaktivierung der zweiten Herrenmannschaft.

Acht Akteure stoßen neu zum Nittenauer Kader. Von außerhalb wurde ein Quintett an Spielern geholt: Die beiden Keeper Luca Huttner (19, FC Vatanspor Schwandorf) und Felix Lanzl (20, zuletzt vereinslos) sowie Stefan Weber (27, TSV Bernhardswald), Patrick Schweiger (39, FC Saltendorf) und Leo Eichinger (18, U19 SV Schwandorf-Ettmannsdorf). Aus der eigenen Jugend rücken Max Brunner, Peter Sirovica und Kevin Wall in den Herrenbereich auf. Demgegenüber stehen lediglich die bekannten Abgänge von Tormann Sebastian Beck zum TB 03 Roding sowie Umut Demirtas zum SV Schwarzhofen. Beide probieren es nächste Saison in der Bezirksliga.



Besonders stolz ist man beim Kreisliga-Absteiger darauf, dass Stefan Weber nach einem Jahr beim TSV Bernhardswald – trotz des gemeinsamen Aufstiegs – zu seinem Heimatverein zurückkehrt. Hervorzuheben ist zudem die Verpflichtung von Leo Eichinger. Der talentierte Jungspund genoss bei der SG Schwandorf eine hervorragende Jugendausbildung. In Nittenau wird er künftig die ersten Schritte im Herrenbereich gehen. „Wir sind glücklich, dass Leo zu uns wechselt. Wir kennen ihn bereits, denn in der C-Jugend wechselte er damals zur SG Haselbach, da der TSV zu dieser Zeit keine eigene C-Jugend stellen konnte. Nicht nur spielerisch, sondern auch charakterlich passt Leo sehr gut in unser Team. Umso größer ist jetzt die Freude, dass er zu uns zurückkehrt“, lässt sich die Vereinsführung in einer Mitteilung des Klubs zitieren. Eichinger selbst freut sich auf die Rückkehr: „Ich freue mich auf die kommende Saison. Zum einen ist es mein erster Start bei den Herren, zum anderen sind auch ein paar Kumpels dabei.“





Wie der TSV Nittenau ferner mitteilt, sei mit der Verpflichtung Eichingers die Kaderplanung nahezu abgeschlossen. „Bis auf die beiden Abgänge bleibt der Kader trotz des Abstiegs in die Kreisklasse beisammen. Wir sind mit der Kaderentwicklung aktuell sehr zufrieden“, blickt die Vereinsführung optimistisch nach vorne. Des Weiteren plant der Verein, für die kommende Spielzeit erneut eine zweite Mannschaft zu melden. In der abgelaufenen A-Klassen-Saison musste man nach dem 8. Spieltag schließlich die weiße Fahne hissen und die Mannschaft wegen Spielermangels zurückziehen. Ziel sei es, „als geschlossene Einheit aufzutreten, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das Projekt TSV Nittenau aktiv mit Leben zu füllen“, heißt es dazu.