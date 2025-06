Nach dem Abstieg ist vor dem Aufstieg

Kreis Groß-Gerau. Unglücklicher kann man wohl kaum in der Relegation nicht scheitern: Nur ein Tor hat den Fußballern der SG Dornheim am Ende zum Klassenerhalt in der Kreisoberliga gefehlt. Nach einem 2:2 bei der TSG 1846 Darmstadt war ein 2:0 im abschließenden dritten Spiel beim A-Liga-Vizemeister Türk Gücü Rüsselsheim letztlich zu wenig, denn Darmstadt hatte Türk mit 3:1 höher besiegt und sich so den Aufstieg in die Kreisligaoberliga gesichert. Dornheim und Türk spielen nächste Saison in der A-Liga gegeneinander.