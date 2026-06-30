„… nach dem Abstieg in der Vorsaison den freien Fall stoppen“

Wenn ich einen Namen nennen müsste, dann sicherlich unseren Kapitän Ali Ahmed. Er ist für uns auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor und kann mit seiner Qualität immer wieder den Unterschied ausmachen. Darüber hinaus möchte ich aber vor allem die Entwicklung der gesamten Mannschaft hervorheben. Viele Spieler haben im Laufe der Saison große Schritte gemacht und Verantwortung übernommen. Deshalb würde es der Leistung der Gruppe nicht gerecht werden, nur einzelne Personen herauszustellen. Im Endeffekt hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Mannschaft stabilisieren und weiterentwickeln konnten.