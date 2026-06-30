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„… nach dem Abstieg in der Vorsaison den freien Fall stoppen“
Der SC Lüstringen befindet sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, zeitnahe startet aber schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Passend dazu begab sich Co-Trainer Gentrit Bujupi in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Wir können insgesamt auf eine positive Saison zurückblicken. Unser Ziel war ein einstelliger Tabellenplatz, den wir am Ende auch erreicht haben. Noch wichtiger war für uns jedoch, nach dem Abstieg in der Vorsaison den freien Fall zu stoppen. Gerade im Amateurfußball passiert es häufig, dass Mannschaften nach einem Abstieg direkt weiter nach unten durchgereicht werden. Dass wir uns stabilisiert und als Team gefestigt haben, war daher ein wichtiger Schritt, den wir erfolgreich gegangen sind.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Die Vorbereitung startet am 01.07. Zu den Höhepunkten zählen sicherlich die Testspiele sowie unser internes Trainingslager. Nachdem wir in der vergangenen Saison einen großen personellen Umbruch bewältigen mussten, wollen wir in diesem Jahr noch stärker an unseren Abläufen arbeiten und die Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Wenn ich einen Namen nennen müsste, dann sicherlich unseren Kapitän Ali Ahmed. Er ist für uns auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor und kann mit seiner Qualität immer wieder den Unterschied ausmachen. Darüber hinaus möchte ich aber vor allem die Entwicklung der gesamten Mannschaft hervorheben. Viele Spieler haben im Laufe der Saison große Schritte gemacht und Verantwortung übernommen. Deshalb würde es der Leistung der Gruppe nicht gerecht werden, nur einzelne Personen herauszustellen. Im Endeffekt hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Mannschaft stabilisieren und weiterentwickeln konnten.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Unsere Zielsetzung ist nicht an einen konkreten Tabellenplatz geknüpft. Wir wollen die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler weiterentwickeln und uns als Team kontinuierlich verbessern. Wenn die Entwicklung stimmt und wir unsere Leistungen auf den Platz bringen, werden die Ergebnisse und die Tabellenplatzierung in der Regel von selbst folgen.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
Die Liga wirkt in dieser Saison sowohl im oberen als auch im unteren Tabellenbereich sehr ausgeglichen. Deshalb fällt es schwer, einen klaren Favoriten zu benennen. Es wird sicherlich viele enge Spiele geben, und ich bin gespannt, wie sich die Saison entwickelt.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Verlassen haben uns Kevin Schmidt, Justin Steffen, Süleyman Saglam und Lüder Behrendt. Darüber hinaus werden uns auch Torwarttrainer Burak Erciyes sowie unsere Physiotherapeutin Nadine Stegink künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns bei allen für ihren Einsatz und wünschen ihnen sowohl sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft. Neu zur Mannschaft gestoßen sind Franz Hörner, Kevin Brickwedde und Londi Stublla. Außerdem verstärkt Danny Pachur unser Trainerteam als Co-Trainer mit dem Schwerpunkt Torwartspiel. Wir freuen uns über die Neuzugänge und sind überzeugt, dass sie sowohl sportlich als auch menschlich gut zu unserer Mannschaft passen.