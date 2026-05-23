Nach dem Abstieg: Hankofen präsentiert nächsten Neuzugang

Fabian Hanula will sich in der kommenden Saison in Hankofen in der Bayernliga beweisen. – Foto: Verein

Die SpVgg Hankofen-Hailing treibt die Kaderplanungen für die kommende Saison voran. Richard Maierhofer, der Sportliche Leiter vom Reißinger Bach, präsentiert mit Fabian Hanula erneut einen Offensivmann. Der 19-jährige wurde in Landau an der Isar geboren und ist in Eichendorf wohnhaft. Seine ersten fußballerischen Schritte hat der Linksfuß für den TSV Eichendorf unternommen.

Es folgten Stationen in Aufhausen, sowie beim FC Dingolfing, ehe der 1,75 große Angreifer 2023 beim SSV Jahn Regensburg andockte. Fünf J​ahre lang trug Fabian Hanula das Trikot der Jahn-Schmiede und nun war es an der Zeit für etwas Neues, wie der spielfreudige Wirbelwind mitteilt: "Es ist bekannt, dass man bei den Dorfbuam als junger Spieler hochklassig einsteigen kann. Da es mein erstes Jahr im Herrenbereich ist, nehme ich die Herausforderung demütig, aber zugleich auch mit dem nötigen Optimismus an. Ich kann sicherlich viel lernen. Ich freue mich zudem auf viele neue Mitspieler und Trainer Tobias Beck." ​

"Den Weg von Fabian verfolgen wir seit der U13 in Dingolfing. Als er nach Regensburg gewechselt ist, haben wir ihn ebenso nicht aus den Augen verloren. Teilweise hatte Fabian Verletzungspech, aber wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte ist, kann er viele Gegenspieler vor Probleme stellen. Er ist schnell, trickreich und verfügt über eine gute Athletik. Da Fabian noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist, wollen wir ihn gemeinsam voranbringen", erörtert Richard Maierhofer. Der Dorfbuam-Neuzugang ist 1,75 Meter groß und bringt rund 70 Kilogramm auf die Waage.

Die Hankofener sind derzeit dabei, den Abstieg aus der Regionalliga aus den Kleidern zu schütteln und nehmen die neue Saison in der Bayernliga ins Visier. Zweimal hat sich die SpVgg schon die Krone in der Bayernliga aufgesetzt, sind aller guten Dinge drei? Das bleibt freilich noch abzuwarten. Eine Progonse, wie sich die "Dorfbuam" nach dem Abstieg schlagen werden, ist im Moment noch nicht seriös abzugeben.