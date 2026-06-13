Nach dem Abstieg geht beim TSV Seckmauern der Blick voraus

Das Kalenderjahr 2026 lief für Seckmauern dabei wie ein einziger Albtraum: Der TSV holte in 15 Partien nur magere acht Zähler und kassierte dabei ganze 69 Gegentreffer – fast fünf pro Spiel! Auch auf die komplette Spielzeit betrachtet kassierte Seckmauern mit 120 Gegentoren die meisten im ligaweiten Vergleich. Die entscheidenden Faktoren dürften dabei vor allem die beiden frühen Kreuzbandverletzungen der Innenverteidiger Tim Zöller und Kapitän Marvin Friedrich sowie die Weltreise von Stammtorhüter Florian Kalweit gewesen sein, wodurch die drei genannten ab September nicht mehr zum Einsatz kamen. Auch Oppermann wurde durch zwei hartnäckige Bänderverletzungen und eine zweifelhafte Rote Karte mehrmals außer Gefecht gesetzt. Gleichzeitig wies die Mannschaft auch immer wieder nach, dass sie auf (hohem) Gruppenliganiveau durchaus mithalten konnte. So schlug man etwa Meister VfB Ginsheim zuhause mit 3:2 und brach auswärts erst kurz vor Schluss beim Stand von 2:2-Unentschieden ein. Gegen den Zweitplatzierten VfR Fehlheim verlor man im Gastspiel, in dem man ganze viermal das Aluminium traf, nur knapp mit 2:3 und trotzte dem Relegationsteilnehmer zuhause sogar einen Zähler ab (2:2). „Wir haben es insgesamt aber nicht geschafft, diese Phasen auch über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“, monierte Oppermann.