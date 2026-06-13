Nach dem Abstieg geht beim TSV Seckmauern der Blick voraus

Seckmauern. Nach nur einer Spielzeit heißt es für den TSV Seckmauern bereits seit einigen Wochen wieder Abschied von der Gruppenliga zu nehmen. Der Abstieg der Odenwälder in die Kreisoberliga stand bereits am vorletzten Spieltag nach einer 1:3-Niederlage gegen die FSG Riedrode fest. „Insgesamt ein völlig verdienter, wenngleich auch total vermeidbarer Abstieg“, resümierte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, der schon während der laufenden Saison mehrfach „zu viele Egoismen und Prioritätenverschiebungen zulasten der Mannschaft und des Gemeinschaftsgefüges“ kritisiert hatte.
Das Kalenderjahr 2026 lief für Seckmauern dabei wie ein einziger Albtraum: Der TSV holte in 15 Partien nur magere acht Zähler und kassierte dabei ganze 69 Gegentreffer – fast fünf pro Spiel! Auch auf die komplette Spielzeit betrachtet kassierte Seckmauern mit 120 Gegentoren die meisten im ligaweiten Vergleich. Die entscheidenden Faktoren dürften dabei vor allem die beiden frühen Kreuzbandverletzungen der Innenverteidiger Tim Zöller und Kapitän Marvin Friedrich sowie die Weltreise von Stammtorhüter Florian Kalweit gewesen sein, wodurch die drei genannten ab September nicht mehr zum Einsatz kamen. Auch Oppermann wurde durch zwei hartnäckige Bänderverletzungen und eine zweifelhafte Rote Karte mehrmals außer Gefecht gesetzt. Gleichzeitig wies die Mannschaft auch immer wieder nach, dass sie auf (hohem) Gruppenliganiveau durchaus mithalten konnte. So schlug man etwa Meister VfB Ginsheim zuhause mit 3:2 und brach auswärts erst kurz vor Schluss beim Stand von 2:2-Unentschieden ein. Gegen den Zweitplatzierten VfR Fehlheim verlor man im Gastspiel, in dem man ganze viermal das Aluminium traf, nur knapp mit 2:3 und trotzte dem Relegationsteilnehmer zuhause sogar einen Zähler ab (2:2). „Wir haben es insgesamt aber nicht geschafft, diese Phasen auch über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“, monierte Oppermann.
Der 39-Jährige blickt gleichwohl optimistisch auf die Ende Juni beginnende Vorbereitung für die nun anstehende Kreisoberliga-Saison. Verstärkt hat man sich neben den bereits verkündeten Nico Quaadt (Lengfeld), Dane Tarhan und Felix Olt (beide Rimhorn) auch mit Volkan Beser und Marco Raitz, die beide ebenso aus Rimhorn wechseln. Verlassen wird den Verein unter anderem neben Nico Arnheiter (Wörth), Daniele Toch (Fränkisch-Crumbach) und Artur Fuchs auch dessen Bruder Jason Fuchs, die sich beide Kleinwallstadt anschließen werden. Zurückkehren werden dafür neben Kalweit auch Zöller von seiner Kreuzbandverletzung, Dion Prostmeyer (Schlüsselbeinbruch) und Benjamin Wüst, der in der letzten Saison hauptsächlich bei der 1b im Einsatz war. „Ich freue mich wahnsinnig auf einen Konkurrenzkampf mit aktuell 19 Feldspielern für die 1a, den ich so in Seckmauern noch nicht erleben durfte“, berichtet Oppermann, der auch von einer „sehr kräfte- und substanzzehrenden Saison“ spricht.
Positiv hervorheben möchte der Spielercoach zuletzt noch die positiven Entwicklungen von Rechtsverteidiger Tim Eckert und Angreifer Joshua Diehl. Eckert habe seine Aufgabe über die gesamte Saison hinweg „absolut verlässlich und konstant“ ausgeübt und „einen großen Schritt nach vorne“ gemacht. Diehl sei in der Hinrunde „förmlich explodiert“ und erzielte so bis Weihnachten zwölf Treffer, obwohl ihn viele „nicht auf dem Zettel gehabt“ hätten.