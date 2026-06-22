Nach dem Abstieg der Umbruch: Bissingen legt personall gut nach

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Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen stellt sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg für die Verbandsliga Württemberg neu auf. Nach elf Jahren in der Oberliga soll die Mannschaft von Trainer Daniel Zmpitas wieder oben mitspielen. Dafür haben die Nullachter bereits zahlreiche Zugänge verpflichtet und zugleich mehrere Abgänge zu verzeichnen.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen war seit dem Aufstieg 2015 durchgehend in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten. Zuvor hatte der Verein bereits in der Saison 2012/13 in dieser Spielklasse gespielt. Nach dem Abstieg beginnt nun ein neuer Abschnitt in der Verbandsliga Württemberg, in dem der Verein den Blick wieder nach oben richtet. Daniel Zmpitas bleibt Trainer und soll den Umbruch im Kader begleiten.

Zu den Zugängen zählen Medin Bulic, Komninos Delkos, Ivanilson Guerra Matias und Lukas Mann, die alle vom FV Löchgau nach Bissingen wechseln. Zudem kommen Mohamed Baroudi und Marlon Radel jeweils vereinslos zum FSV. Erind Zogu stößt vom FC Holzhausen dazu, Ali Bozatzioglou wechselt von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Aus dem Kader des VfR Heilbronn schließen sich Luis Weber und Jannik Dannhäußer den Nullachtern an. Außerdem verstärken Mirhan Inan von der TSG Balingen und Henry Alexander Strahl vom SV Fellbach das Team.